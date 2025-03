Aurangzeb ने किया 48 साल राज, कितने मंदिर तोड़े? बोले शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज

Tabrez Rana on Aurangzeb: दिवंगत कवि मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने कहा है कि औरंगजेब ने 48 साल देश पर शासन किया अगर वह इन 48 सालों में हमारे हिंदू भाईयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता. क्या रह जाते हमारे हिंदू भाई? खुदा न करे अगर वह हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या बचते हमारे मंदिर? यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है और न जाने कितनी जगह बुलडोजर चल गया. औरंगजेब के जमाने में न आप थे और न ही सोशल मीडिया था, जो उसे करना होता वह कर लेता.

समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम को बजट सेशन से निलंबित करने के बाद तबरेज ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने शेर कहा, शायर यह जर्फ है हमारा, जो खामोश हूं अब तक, हमें तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे. हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, कि अब शहर में मासूम है सारे?

उन्होंने आगे कहा कि हम कहते हैं कि औरंगजेब खराब था, अलाउद्दीन खिलजी खराब था और बहादुर शाह जफर खराब था. जब मेरे वालिद मुनव्वर राणा खराब हो सकते हैं, तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हैं. मेरे वालिद की यह गलती थी कि वह गोड़से के दौर में गांधीगिरी कर रह थे. हमारा हाल तो यह है कि आप हमारा गला दबाएं और हमारी आंखें भी बाहर न हों. कैसे मुमकिन है?

#WATCH | Lucknow, UP: Tabrez Rana, son of late acclaimed poet Munawwar Rana, says, "Aurangzeb ruled for 48 years. Had he massacred Hindus in those 48 years, he would have killed so many. Would Hindus have survived then? Had he destroyed temples? Would the temples have remained… pic.twitter.com/6Uf7YhvEgf

