Zee SalaamIndian Muslim

Munger Vidhan Sabha पर हाई वोल्टेज मुकाबला, क्या BJP बचा पाएगी सीट?

Munger Vidhan Sabha Result 2025: बिहार की मुंगेर विधानसभा भी इस बार खबरों में है. इस सीट से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है. पिछले चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 14, 2025, 10:19 AM IST

Munger Vidhan Sabha Result 2025: बिहार की मुंगेर विधानसभा सीट अहम सीटों में से एक है. यहां से एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट मुनाज़िर हसन चुनावी मैदान में थे. उनकी मुखालिफत में बीजेपी के कुमार प्रणय, बीएसपी के रणवीर सहानी, जेएसपी के संजय कुमार सिंह और आरजेडी के अविनाश कुमार खड़े हैं.

बिहार विधानसभी सीट

मुंगेर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है. राज्य में प्रमुख राजनीतिक दलों में राजद (RJD), जनता दल यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस शामिल हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता turnout 61.94% रहा. वहीं, बिहार में कुल मिलाकर मतदाता turnout 66.91% दर्ज किया गया, जो रिकॉर्ड बढ़त है.

फिलहाल बीजेपी के हाथों में है सीट

मुंगेर सीट से भाजपा के प्रणय कुमार वर्तमान विधायक हैं. 2020 में प्रणय कुमार ने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की थी. 2015 में इस सीट से राजद के उम्मीदवार ने चुनाव जीता था. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे थे.

बिहार चुनाव 2025 एग्जिट पोल के नतीजे
11 नवंबर को जारी अधिकांश एग्जिट पोल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए बड़ी जीत का अनुमान लगाया. Matrize, People’s Pulse, Chanakya Strategies सहित कई सर्वे ने एनडीए को बिहार चुनाव 2025 का स्पष्ट विजेता बताया, हालांकि, Axis My India ने महागठबंधन के लिए उम्मीद बनाए रखी है. बुधवार को जारी सर्वेक्षण में दिखाया गया कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है.

Axis My India के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 43% वोट मिलने की उम्मीद है, जो महागठबंधन के 41% वोट से केवल थोड़ी बढ़त है. सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना में शीर्ष पद के लिए अधिक लोकप्रिय हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

