41 बीघा जमीन पर AMU और नगर निगम में टकड़ाव; प्रशासन ने दिया SIT जांच का आदेश

AMU Land Controversy: जिला प्रशासन और नगर निगम ने AMU के 41 बीघा जमीन को खाली कराकर, वहां नगर निगम का बोर्ड लगा दिया. वहीं, इस मामले में AMU ने शासन के समक्ष अपना पक्ष रखा. अब इस मामले में SIT से जांच कराने का निर्देश दिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:13 PM IST

AMU Land Controversy: पिछले साल अलीगढ़ जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर नगला पटवारी और भमोला क्षेत्र में 41 बीघा जमीन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से मुक्त कराया था. इस जमीन पर AMU ने कथित तौर पर लगभग 80 वर्षों से कब्जा किया हुआ था. वहीं, जिला प्रशासन और नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ AMU ने शासन के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसके बाद शासन के प्रमुख सचिव ने इस मामले में SIT जांच का निर्देश दिया है. मंडलायुक्त कार्यालय ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसे जल्द ही लखनऊ भेजा जाएगा.

SIT जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि दशकों से यह जमीन AMU के पास कैसे थी और इसमें किन अधिकारियों की लापरवाही है. बीते 30 अप्रैल 2025 से 1 मई 2025 के बीच जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर AMU के कब्जे से 41 बीघा जमीन को मुक्त कराया. मुक्त कराई गई जमीन पर AMU का राइडिंग क्लब संचालित था. बता दें कि जब प्रशासन ने AMU से 41 बीघा जमीन मुक्त कराया, तब AMU के छात्र नेताओं ने अपने यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कि AMU अपनी संपत्ति का रखरखाव सही से नहीं की,  सही समय पर संपत्ति के दस्तावेज प्रशासनिक विवरण में दर्ज कराने थे, जो एएमयू नहीं कर सका. वहीं, AMU ने कहा कि वह इस मामले को अदालत और शासन के समक्ष रखेंगे.

गौरतलब है कि इस मामले की पहली शुरुआत वर्ष 2023 में हुई, जब नगला पटवारी से पुरानी चुंगी तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए पिलर लगाने के लिए AMU से इजाजत मांगी गई. लेकिन AMU ने इस जमीन पर अपना अधिकार बताते हुए पिलर लगाने की इजाजत नहीं दी. इसके बाद राजस्व विभाग ने इस जमीन की जांच की तो पता चला कि इस जमीन की खतियान में AMU का नाम नहीं है और यह जमीन नगर निगम की है. इसके बाद नगर निगम की टीम ने संबंधित जमीन पर पहुंचकर नगर निगम का बोर्ड लगा दिया. अब इसी मामले में SIT जांच होनी है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsAMU Land ControversyMunicipal council claim AMU Landminority newsToday News

