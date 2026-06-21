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Surat Demolition Controversy: गुजरात के सूरत के नासिर नगर (कतारगाम) इलाके में बीते 30 मई से 1 जून के बीच 100 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के घर थे. इस तोड़-फोड़ से गुस्सा भड़क गया है. इस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस की वर्दी में आकर अनजान लोगों ने कई बुलडोजरों की मदद से घरों को ध्वस्त करके निकल गए. इस कार्रवाई से पहले स्थानीय प्रशासन ने किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया था, जब लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए तो सूरत महानगर पालिका (SMC) और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था.
कई बेघर लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में बिना ऑफिशियल परमिशन के इतने बड़े पैमाने पर बुलडोज़र कैसे चलाया जा सकता है? यह तोड़-फोड़ 30 मई से 1 जून के बीच सूरत के कटारगाम इलाके के नसिर नगर की झुग्गी में हुई, जो गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर और देश के बड़े इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल हब में से एक है. लोकल लोगों के मुताबिक, बुलडोज़र ने बिना कोई पूर्व नोटिस दिए घरों को तोड़ दिया, जिससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए और सालों की जमा पूंजी और घर का सामान नष्ट हो गया.
बिना सरकारी आदेश के बुलडोजर कार्रवाई कैसे हुई?
स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने इस तोड़फोड़ को "भूतिया तोड़फोड़" बताया है. उनके अनुसार, यह ऑपरेशन दिन के उजाले में किया गया, कथित तौर पर वर्दी पहने पुलिसवालों और स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में, लेकिन आज तक कोई भी सरकारी विभाग इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.
बिना इजाजत बुलडोजर एक्शन के बाद सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जांच का दिया आदेश
सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तोड़-फोड़ का ऑपरेशन करने से इनकार किया है. सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन की इजाज़त किसने दी. लोकल बॉडी के अधिकारियों का कहना है कि इलाके में मौजूद सिविक स्टाफ़ सिर्फ़ ज़मीन की हदबंदी और सड़कों को नापने के काम में लगा हुआ था.