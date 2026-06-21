Surat Demolition Controversy: गुजरात के सूरत के नासिर नगर (कतारगाम) इलाके में बीते 30 मई से 1 जून के बीच 100 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के घर थे. इस तोड़-फोड़ से गुस्सा भड़क गया है. इस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस की वर्दी में आकर अनजान लोगों ने कई बुलडोजरों की मदद से घरों को ध्वस्त करके निकल गए. इस कार्रवाई से पहले स्थानीय प्रशासन ने किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया था, जब लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए तो सूरत महानगर पालिका (SMC) और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था.