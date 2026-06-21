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पुलिस की वर्दी में 100 घरों पर किसने चलाया बुलडोजर? सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिए जांच के आदेश

Surat Demolition Controversy: गुजरात के सूरत के नासिर नगर इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के करीब 100 घरों को तोड़ दिया गया. प्रशासन ने कार्रवाई से दूरी बनाई है, जबकि सूरत नगर निगम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:58 PM IST
पुलिस की वर्दी में 100 घरों पर किसने चलाया बुलडोजर? सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिए जांच के आदेश

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