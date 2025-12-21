Muradabad: मुस्लिम समुदाय के घर लेने पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग

Muradabad News: मुरादाबाद से फिर एक बार हैरान कर देने वाला मामला आया है. बर्तन बाज़ार इलाके में मुस्लिम समुदाय को मकान बेचे जाने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया और पलायन की धमकी दी है.

क्या है पूरा मामला?

निवासियों का कहना है कि शाही मस्जिद, बर्तन बाज़ार, मस्जिद के पीछे साहू मोहल्ला में दो इमारतें खरीदी गई हैं. इन इमारतों में कथित तौर पर बिना इजाज़त के दरवाज़े और खिड़कियां खोली जा रही हैं, जिससे आस-पास रहने वाले लगभग 200 परिवारों की सुरक्षा और प्राइवेसी को खतरा है.

मीटिंग की मकान बेचने का विरोध

इस मामले में, मंदिरों के पुजारियों और इलाके के लोगों ने एक मीटिंग की और मुसलमानों को मकान बेचने पर सख़्त रुख अपनाने की मांग की. मीटिंग में कहा गया कि इमारतों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए. लोगों ने मुस्लिम समुदाय को मकान बेचना का विरोध किया और कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत रोकने की मांग की.

व्यापारियों और निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में दखल दें और हालत को सुलझाएं. मीटिंग में पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और सिद्धा निष्णु अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे. सभी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे. हालांकि इन सभी बिजनेस से बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और खरीदार जुड़े हुए हैं जो इनसे खरीदते और बेचते हैं.

इससे पहले मुस्लिम डॉक्टर का हुआ था विरोध

हाल ही के महीने में मुरादाबाद से एक और मामला सामने आया था. जहां, मुस्लिम डॉक्टर के घर लेने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने भारी विरोध किया था. आखिकार डॉक्टर को इलाके को छोड़ना पड़ा था. दूसरी ओर एक ऐसा ही मामला मुज़फ्फरनगर से आया था, जहां एक मुस्लिम दूध के कारोबारी ने हिंदू इलाके में घर खरीदा था. जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था.