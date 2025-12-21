Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3048659
Zee SalaamIndian Muslim

Muradabad: मुस्लिम समुदाय के घर लेने पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग

Muradabad News: मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मुस्लिम समुदाय ने हिंदू इलाके में घर लिया तो विरोध शुरू हो गया. लोगों का कहना है कि मकान मालिक इमारतों में खिड़कियां खोल रहे हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 21, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

Muradabad: मुस्लिम समुदाय के घर लेने पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग

Muradabad News: मुरादाबाद से फिर एक बार हैरान कर देने वाला मामला आया है. बर्तन बाज़ार इलाके में मुस्लिम समुदाय को मकान बेचे जाने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया और पलायन की धमकी दी है. 

क्या है पूरा मामला?

निवासियों का कहना है कि शाही मस्जिद, बर्तन बाज़ार, मस्जिद के पीछे साहू मोहल्ला में दो इमारतें खरीदी गई हैं. इन इमारतों में कथित तौर पर बिना इजाज़त के दरवाज़े और खिड़कियां खोली जा रही हैं, जिससे आस-पास रहने वाले लगभग 200 परिवारों की सुरक्षा और प्राइवेसी को खतरा है.

मीटिंग की मकान बेचने का विरोध

इस मामले में, मंदिरों के पुजारियों और इलाके के लोगों ने एक मीटिंग की और मुसलमानों को मकान बेचने पर सख़्त रुख अपनाने की मांग की. मीटिंग में कहा गया कि इमारतों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए. लोगों ने मुस्लिम समुदाय को मकान बेचना का विरोध किया और कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत रोकने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापारियों और निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में दखल दें और हालत को सुलझाएं. मीटिंग में पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और सिद्धा निष्णु अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे. सभी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे. हालांकि इन सभी बिजनेस से बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और खरीदार जुड़े हुए हैं जो इनसे खरीदते और बेचते हैं.

इससे पहले मुस्लिम डॉक्टर का हुआ था विरोध

हाल ही के महीने में मुरादाबाद से एक और मामला सामने आया था. जहां, मुस्लिम डॉक्टर के घर लेने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने भारी विरोध किया था. आखिकार डॉक्टर को इलाके को छोड़ना पड़ा था. दूसरी ओर एक ऐसा ही मामला मुज़फ्फरनगर से आया था, जहां एक मुस्लिम दूध के कारोबारी ने हिंदू इलाके में घर खरीदा था. जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Muradabadmuradabad newsmuslim news

Trending news

Ajmer
पीड़ितों को न्याय से नहीं किया जा सकता महरूम, Ajmer Blast में SC के बड़े आदेश
Ajmer
Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार
Imam Died
न सुनवाई हुई, न रिहाई: ICE हिरासत में इमाम की मौत से मचा हड़कंप
Aligarh
Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई
gaza
Gaza में क्या लागू हो पाएगा सीजफायर का सेकेंड फेज? Hamas लीडर की MIT चीफ से मीटिंग
bangladesh
Bangladesh में फिर हालात बेकाबू, संसद भवन में घुसी उग्र भीड़: VIDEO
Telangana
मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून
bangladesh
Bangladesh में भारतीय हाई कमीशन के बाहर क्यों तैनात हुई भारी सिक्योरिटी?
Bihar News
Opinion: आज हिजाब, कल साड़ी? नीतीश सरकार के दौर में महिला की चॉइस पर खतरा
Delhi News
जिस JMI ने आजादी सिखाई, वही सवाल पूछने पर नोटिस थमा रही है! 15 छात्रों को मिला फरमान