मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा

Murshidabad Babri Masjid News: तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में बयान देकर देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बीच उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये पहले ही जमा हो चुके हैं. इसे पहले से ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के मुद्दे का मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं होगा. कबीर 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं.

