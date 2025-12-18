मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा

Murshidabad Babri Masjid Donation: तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने खुलासा किया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है. उन्होंने एक अहम बयान भी दिया है. पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Murshidabad Babri Masjid News: तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में बयान देकर देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बीच उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये पहले ही जमा हो चुके हैं. इसे पहले से ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के मुद्दे का मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं होगा. कबीर 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं.