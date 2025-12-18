Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044815
Zee SalaamIndian Muslim

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा

Murshidabad Babri Masjid Donation: तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने खुलासा किया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है. उन्होंने एक अहम बयान भी दिया है. पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा

Murshidabad Babri Masjid News: तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में बयान देकर देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बीच उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये पहले ही जमा हो चुके हैं. इसे पहले से ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के मुद्दे का मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं होगा. कबीर 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Murshidabad Babri Masjid DonationBabri Masjid fund collection

Trending news

Murshidabad Babri Masjid Donation
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए 5 करोड़ का चंदा, TMC विधायक का बड़ा दावा
Bangladesh news
ढाका में हाई कमीशन की ओर मार्च पर रोक, भारत ने बांग्लादेशी दूत को किया तलब
Bihar News
दरभंगा से मधुबनी तक विजिलेंस रेड, Bihar PDD इंजीनियर अंसारुल हक पर गिरी गाज
West Bengal news
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अजीज बने अवस्थी; EC ने CPM नेता और बेटे को बनाया ब्राह्मण?
Ajmer News
अजमेर दरगाह में 25 तोपों की सलामी के साथ उर्स का आगाज, दिखा अकीदत का अद्भुत संगम
Hijab Raw
Opinion: सवाल हिजाब का नहीं, एक औरत के सम्मान और असहमति का है
Bihar News
हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते गिरफ्तारी संभव?
Andhra pradesh news
उम्मीद पोर्टल से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा फायदा; बढ़ गई 15 हजार एकड़ जमीन!
Doctor hijab
Opinion:अभिनेत्री को चिकोटी काटना गलत है तो, नितीश के हिजाब खींचने का बचाव क्यों ?
Bihar News
इमाम की मौत से पसोपेश में लोग, इस्लाम में आत्महत्या हराम फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम?