Zee SalaamIndian Muslim

कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव, मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल


Bengal Babri Masjid foundation event: मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. इस आयोजन में सऊदी अरब से दो काजी पहुंचेंगे और लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. इस आयोजन पर विवाद को देखते हुए और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गाय है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:06 AM IST

Bengal Babri Masjid foundation event: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था. इस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर यानी आज रखी जाएगी, क्योंकि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी 6 दिसंबर के दिन  ही हुआ था. इस कार्यक्रम को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है. 

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं. एक तरफ देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस को याद करके शोक और गम मना रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आयोजन से लाखों लोग खुश हैं. 

सऊदी के काजी होंगे शामिल
इस आयोजन में सऊदी अरब से दो काजी भी पहुंचेंगे, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. दावा किया जा रहा है कि 25 बीघा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे और इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. इससे पहले विधायक हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो वह लाखों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे. 

कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को दिया निर्देश
इस प्रोग्राम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि इस आयोजन से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आयोजन पर रोक लगा दी जाए. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

सुरक्षा व्यवस्था का पूख्ता इंतजाम
इस आयोजन को देखते हुए इलाके में BSF, RAF और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि वह सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें. पुलिस बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से तनाव न बढ़े.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bengal Babri Masjid foundation eventBengal Babri Masjid Controversyminority newsToday News

