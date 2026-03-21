"बाबरी मस्जिद" में पहली बार अदा की गई ईद की नमाज, बंगाल-झारखंड के लोगों का उमड़ा जनसैलाब

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इस समय सुर्खियों में हैं. हालिया दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निष्कासित विधायक हुमांयू कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ऐतिहासिक "बाबरी मस्जिद" की प्रतिकृति बनाने का ऐलान किया. शनिवार (21 मार्च) को प्रस्तावित "बाबरी मस्जिद" की जमीन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की.

मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित "बाबरी मस्जिद" के मैदान पर पहली बार ईद की नमाज अदा की गई. यह आयोजन न सिर्फ स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया बल्कि आसपास के जिलों जैसे बीरभूम, नदिया और ईस्ट मिदनापुर, और पड़ोसी राज्य झारखंड से आए हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया. लोग सुबह से ही उत्साह और उमंग के साथ प्रस्तावित "बाबरी मस्जिद" में पहली बार ईद की नमाज में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे.

"बाबरी मस्जिद" में नमाज अदा करे को लेकर लोगों ने क्या कहा?

इसके आयोजक और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर अपने किसी काम की वजह से हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने फोन पर सभा को संबोधित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं. इस पहल को समुदाय और प्रस्तावित मस्जिद परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है.

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प्रस्तावित बाबरी मस्जिद स्थल पर पहुंचे अकीदतमंदों ने इस पहल की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया. एक मुस्लिम शख्स ने मीडिया से कहा, "हमें खुशी है कि यहां ईद की नमाज शांतिपूर्ण अंदाज में अदा की गई. पूरे पश्चिम बंगाल और झारखंड से लोग आए हैं. इसके बाद बंगाल के लोकप्रिय मिठाइयां भी बांटी गईं. सबसे अच्छी बात यह है कि हुमायूं कबीर ने हमें अपने आशीर्वाद दिए."

Murshidabad, West Bengal: Eid-ul-Fitr prayers were held at the Babri Masjid ground pic.twitter.com/iGaUfeuxUQ — IANS (@ians_india) March 21, 2026

ईद की नमाज में शामिल होने वाले एक दूसरे शख्स ने बताया कि "हम उस दिन भी यहां आए थे जब मस्जिद की नींव के लिए पत्थर रखा गया था, और आज फिर आए हैं." उन्होंने कहा कि "मौसम सुहावना था, किसी तरह की बाधा नहीं आई और नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई." आयोजकों ने इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को पारंपरिक मिठाइयां, सेवईं और फिर्नी भी बांटी.

"बाबरी मस्जिद" की आड़ में सियासी चाल चल रहे हुमायूं कबीर!

गौरतलब है कि गुरुवार को हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. ANI से बातचीत में कबीर ने कहा, "मैंने पहले ही 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी. अब हुमायूं कबीर रेजिनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक व्यवसायी हुमायूं कबीर भागवानगोल सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा मनीषा पाठक पांडे, मुर्शिदाबाद-64 सीट से चुनाव लड़ेंगी. पहले घोषित 15 उम्मीदवारों को मिलाकर आज कुल 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है."

हुमायूं कबीर ने बताया कि उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साझेदार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमान (AIMIM), लगभग 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हुमायूं कबीर खुद रेजिनगर और नओदा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट पर चुनौती दी.

इससे पहले पिछले साल TMC ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया था, जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करने का एलान किया था. इसके बावजूद कबीर ने बार-बार विश्वास जताया है कि मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में नई "बाबरी मस्जिद" का निर्माण होगा और मुस्लिम समुदाय इसके निर्माण का समर्थन करता है.

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