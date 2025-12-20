Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3047905
Zee SalaamIndian Muslim

डिग्री हाथ में, दिमाग छुट्टी पर? टूटी बाईं टांग, MSDMCH के डॉक्टरों ने कर दी दाईं टांग की सर्जरी

Wrong Surgery on Muslim Patients by MSDMCH Doctors: पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रेनू बीबी नाम की एक महिला के पांव का गलत ऑपरेशन कर दिया. ऑपरेशन के बाद जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

West Bengal News Today: डॉक्टर को लोग यूं ही 'धरती का भगवान' नहीं कहते, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री मिलते ही लापरवाही की खुली छूट मिल जाती है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जो मेडिकल सिस्टम और डॉक्टरों की लापरवाही को कठघरे में खड़ा करती है. यहां एक औरत की टूटी हुई बाईं टांग की जगह डॉक्टर ने उसकी सही दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया.

दरअसल, यह मामला मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है. आरोप है कि एक हादसे में पीड़िता की बाईं टांग की हड्डी टूट गई थी, लेकिन कथित तौर पर डॉक्टर ने दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया. जैसे ही इसका खुलासा हुई परिजनों के पैरों तले से जमन खिसक गई. परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. 

बताया जा रहा है कि मामला उजागर होने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मरीज को डराने-धमकाने की कोशिश की. पीड़िता की पहचान सूती थाना क्षेत्र के छापघाई पाड़ा की रहने वाली 62 वर्षीय रेनू बीबी के रूप में हुई है. पीड़िता रेनू बीबी के शौहर सिकंदर अली के मुताबिक, उनकी बीवी घर की छत से नीचे गिर गई थीं, जिससे उनकी टांग की हड्डी टूट गई. जिसके बाद उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स-रे और अन्य जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी कमर और बाईं टांग की हड्डी टूटी है. सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेनू बीबी का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद जब परिजन मरीज से मिलने पहुंचे, तो वे हैरान रह गए. बाईं टांग के ऑपरेशन की बात थी, लेकिन डॉक्टरों ने दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया था.

इसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. रेनू बीबी के नाती अब्दुल सलीम ने कहा कि डॉक्टरों ने दाईं टांग को भी बर्बाद कर दिया है. उनका आरोप है कि अब उनकी नानी चलने-फिरने से भी अपाहिज हो सकती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? 

वहीं, रेणु बीबी के बेटे मोहम्मद रहीमुद्दीन ने कहा कि अगर जिले के एकमात्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की यह हालत है, तो दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा. उन्होंने इस मामले में इंसाफ की मांग की. उनका कहना है कि डॉक्टर उनकी मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते थे. इस पूरी घटना के बाद उनकी मां सदमे में चली गई हैं और बिल्कुल चुप हो गई हैं.

अखबारे मशरिक ने अस्पताल प्रशासन के हवाले से बताया कि दाईं टांग में ट्रैक्शन बांधा गया है और उसमें स्टील डाली गई है, जबकि प्रभावित टांग में नए सिरे से ट्रैक्शन दिया गया है. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज की चीफ अनीदी राय चौधरी ने कहा लिखित शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी. वहीं, रेनू बीबी के परिजनों ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. 

यह भी पढ़ें: हजारों फीट ऊपर थम गईं उमरा जायरीन की सांसें, PIA फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

West Bengal newsMurshidabad Medical College and Hospitalmuslim news

Trending news

West Bengal news
डिग्री हाथ में, दिमाग छुट्टी पर? टूटी बाईं टांग, डॉक्टर ने कर दी दाएं टांग की सर्जरी
Saudi arabia news
हजारों फीट ऊपर थम गईं उमरा जायरीन की सांसें, PIA फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग
Rajasthan news
बारां विवादित पोस्ट: तस्वीर वही, आरोपी कई; अब SDPI जिलाध्यक्ष अजीज भी हिरासत में
Bangladesh news
बांग्लादेश में उपद्रवियों का कहर; BNP नेता का घर जलाया, 7 साल के बच्ची की मौत
Saudi Arabia
Saudi Arabia में बर्फ की चादर, रेगिस्तान बना विंटरलैंड: VIDEO
bihar
Hijab विवाद के बीच झारखंड का बड़ा दांव, डॉ नुसरत परवीन को घर और 3 लाख सैलरी का ऑफर
up
इश्क़ में शादी का वादा बना गुनाह; मुस्कान और अहमद को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत
Sambhal
Sambhal: आज होगी शाही मस्जिद के नायब सद्र लड्डन खां की तदफीन, जुमा में हुई थी मौत
Kerala
Kerala: पहले पूछा, बांग्लादेशी हो, फिर की बेरहमी से पिटाई; अस्पताल पहुंचते ही मौत
ziaur rahman barq
दुर्भाग्य! देश में नहीं हुआ कोई बड़ा विरोध,SP नेता बर्क का नीतीश की हरकत पर बयान