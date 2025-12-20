डिग्री हाथ में, दिमाग छुट्टी पर? टूटी बाईं टांग, MSDMCH के डॉक्टरों ने कर दी दाईं टांग की सर्जरी

West Bengal News Today: डॉक्टर को लोग यूं ही 'धरती का भगवान' नहीं कहते, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री मिलते ही लापरवाही की खुली छूट मिल जाती है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जो मेडिकल सिस्टम और डॉक्टरों की लापरवाही को कठघरे में खड़ा करती है. यहां एक औरत की टूटी हुई बाईं टांग की जगह डॉक्टर ने उसकी सही दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया.

दरअसल, यह मामला मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है. आरोप है कि एक हादसे में पीड़िता की बाईं टांग की हड्डी टूट गई थी, लेकिन कथित तौर पर डॉक्टर ने दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया. जैसे ही इसका खुलासा हुई परिजनों के पैरों तले से जमन खिसक गई. परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया.

बताया जा रहा है कि मामला उजागर होने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मरीज को डराने-धमकाने की कोशिश की. पीड़िता की पहचान सूती थाना क्षेत्र के छापघाई पाड़ा की रहने वाली 62 वर्षीय रेनू बीबी के रूप में हुई है. पीड़िता रेनू बीबी के शौहर सिकंदर अली के मुताबिक, उनकी बीवी घर की छत से नीचे गिर गई थीं, जिससे उनकी टांग की हड्डी टूट गई. जिसके बाद उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

एक्स-रे और अन्य जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी कमर और बाईं टांग की हड्डी टूटी है. सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेनू बीबी का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद जब परिजन मरीज से मिलने पहुंचे, तो वे हैरान रह गए. बाईं टांग के ऑपरेशन की बात थी, लेकिन डॉक्टरों ने दाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया था.

इसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. रेनू बीबी के नाती अब्दुल सलीम ने कहा कि डॉक्टरों ने दाईं टांग को भी बर्बाद कर दिया है. उनका आरोप है कि अब उनकी नानी चलने-फिरने से भी अपाहिज हो सकती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

वहीं, रेणु बीबी के बेटे मोहम्मद रहीमुद्दीन ने कहा कि अगर जिले के एकमात्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की यह हालत है, तो दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा. उन्होंने इस मामले में इंसाफ की मांग की. उनका कहना है कि डॉक्टर उनकी मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते थे. इस पूरी घटना के बाद उनकी मां सदमे में चली गई हैं और बिल्कुल चुप हो गई हैं.

अखबारे मशरिक ने अस्पताल प्रशासन के हवाले से बताया कि दाईं टांग में ट्रैक्शन बांधा गया है और उसमें स्टील डाली गई है, जबकि प्रभावित टांग में नए सिरे से ट्रैक्शन दिया गया है. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज की चीफ अनीदी राय चौधरी ने कहा लिखित शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी. वहीं, रेनू बीबी के परिजनों ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

