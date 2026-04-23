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Zee SalaamIndian MuslimWest Bengal: 1952 से परिवार है वोटर, 37 साल देश सेवा के बाद भी SIR में करीम हो गए संदिग्ध

West Bengal: 1952 से परिवार है वोटर, 37 साल देश सेवा के बाद भी SIR में करीम हो गए "संदिग्ध"

Muslim Police Officer Name Removed in SIR: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद चुनावी माहौल में बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, वह ऐसे वक्त में जब उनके पूरे परिवार का नाम 1952 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड था. इसके बाद एक बार फिर SIR को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:26 AM IST

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37 साल की सेवा के बाद भी SIR से निकाला पुलिस अधिकारी का नाम
37 साल की सेवा के बाद भी SIR से निकाला पुलिस अधिकारी का नाम

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम बड़ी संख्या में लिस्ट से हटने की खबरें सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है. इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जो न सिर्फ हैरान करता है बल्कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करता है.

राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के सूती इलाके के देबीपुर गांव, जिसे स्थानीय लोग "मिस्त्री पाड़ा" के नाम से जानते हैं, वहीं के रहने वाले रेजाउल करीम की कहानी कुछ ऐसी ही है. यह गांव पीढ़ियों से कारीगरों और मिस्त्रियों के लिए मशहूर है. करीम के पिता नईमुद्दीन बिस्वास, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए बनाने के बेहतरीन कारीगर हैं.

रेजाउल करीम का परिवार सदियों से भारत की सरजमीं पर रहता आया है. हालांकि, अब उनकी पहचान सवालों के घेरे में हैं. भले ही करीम की पहचान सिर्फ एक कारीगर परिवार से नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार से भी है जिसका नाम आजादी के बाद बने पहले वोटर लिस्ट यानी 1952 के रजिस्टर में दर्ज थाय उनके दादा और पिता दोनों ही उस समय रजिस्टर्ड वोटर थे.

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आज रेजाउल करीम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के पानरुई थाना में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. वह इस समय विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं, जहां वे सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए मार्ग मार्च कर रहे हैं और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटे हैं.

हैरानी की बात यह है कि खुद चुनाव की प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने में जुटे करीम इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे. सर्विस से रिटायरमेंट में अभी 21 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.

सूती विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 111 पर उनका नाम अब मौजूद नहीं है. 37 साल की सेवा और कई उपलब्धियों के बावजूद उन्हें वोट डालने के अधिकार से महरूम कर दिया गया है. करीम के मुताबिक, "वह 1991 से पुलिस सर्विस में हैं." उन्होंने आगे बताया कि "साल 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम था. उससे पहले मेरे पिता और दादा का नाम भी रजिस्टर्ड था. फिर भी अब मेरा नाम क्यों हटा दिया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है."

मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेजाउल करीम के परिवार में कुल पांच लोग वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बीवी, दो बेटे और एक बेटी शामिल है. इन सभी के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं और इन्हें जोड़ने के लिए करीम के ही साल 2002 वाले रिकॉर्ड को आधार बनाया गया था. इसके बावजूद अब उन्हें मनमाने तरीके से "संदिग्ध मतदाता" मान लिया गया है और उनका मतदान का अधिकार छीन लिया गया है.

करीम आज भी चुनाव के दौरान पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. सैंथिया इलाके में एक बड़ी चुनावी रैली में पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाई. बकौल रेजाउल वह लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन खुद अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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