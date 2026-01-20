Advertisement
Murshidabad: घर से नमाज पढ़ने गया था साहीन, फिर आई खौफनाक खबर; सहम उठे परिजन!

Murshidabad Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक छात्र के हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. मौके पर पहुंची पुलिस पर पीड़ित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने लेट लतीफी का आरोप लगाया. बताया जा रहा है कि छात्र घर से नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था और फिर नहीं लौटा. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:52 PM IST

(प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
Murshidabad News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागरपाड़ा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सेकेंडरी स्कूल के छात्र की लाश खेतों में हालत में मिली है. इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई. मृतक छात्र का नाम साहीन मंडल बताया जा रहा है, जो सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के पंजराापाड़ा गांव का रहने वाला था.

जानकारी के मुताबिक, साहीन मंडल कल सोमवार (19 जनवरी) की शाम नमाज पढ़ने के लिए घर से मस्जिद गया था. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा. देर रात तक जब वह नहीं लौटा, तो परिवार के लोग चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की गई. काफी खोजबीन के बाद भी जब साहीन का कोई पता नहीं चला, तो परिजन रात में ही पुलिस के पास पहुंचे.

मृतक छात्र के परिजनों का आरोप है कि वे सोमवार की रात पुलिस के पास गए थे और साहीन के लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कथित तौर पर उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया.

आज मंगलवार (20 जनवरी) दोपहर को साहीन मंडल की लाश खेतों में मिली. उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिससे यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा और खौफनाक बन गया. जैसे ही यह खबर गांव और आसपास के इलाकों में फैली, वहां भारी भीड़ जमा हो गई. लोग इस निर्मम हत्या से स्तब्ध और गुस्से में नजर आए.

लाश मिलने की सूचना मिलने पर आज पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही इलाके में तनाव और बढ़ गया. मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा. परिवार वालों का कहना था कि अगर पुलिस ने रात में ही सही ढंग से कार्रवाई की होती, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता.

जब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए एंबुलेंस मंगाई, तो मृतक के परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे. उन्होंने एंबुलेंस को घेर लिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजन का कहना था कि पहले उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया गया और अब औपचारिक कार्रवाई की जा रही है.

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि साहीन मंडल एक सेकेंडरी स्कूल का छात्र था और उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. वह कल सोमवार की शाम सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था, लेकिन उसके बाद से लापता हो गया. परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की और फिर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की.

स्थानीय लोगों ने भी परिवार के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि पुलिस को लापता होने की सूचना मिलते ही तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी. लोगों का कहना है कि अगर समय पर कदम उठाए जाते, तो शायद साहिन को बचाया जा सकता था. मृतक छात्र का घर सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के पंजराापाड़ा गांव में है. गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है. साहीन के घर में रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोग लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था.

फिलहाल, साहीन मंडल की लाश खेतों में मिली होने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुटी हुई है. स्थानीय पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतेजार किया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

