बिहार के बाद झारखंड में नफरत का तांडव; 'बांग्लादेशी' बताकर अलाउद्दीन शेख को पीटा, दर्दनाक मौत

Jharkhand News: 'जय श्रीराम' के नारों की आड़ में इंसानियत को कुचलने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने एक बार फिर इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. हिंदूवादी संगठनों की कट्टर सोच और मुसलमानों को 'बांग्लादेशी' बताकर निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कई मौकों पर जानलेवा होती जा रही है. झारखंड के पास एक इलाके में एक प्रवासी मुस्लिम मजदूर की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, झारखंड के करीब एक इलाके में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की लाश उसके किराए के कमरे से मिलने के बाद तनाव फैल गया. मृतक की पहचान अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन शेख की लाश उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटकी मिली. आरोप है कि उसकी मौत से पहले उसे 'बांग्लादेशी' बताकर प्रताड़ित किया गया था.

लाश मिलने के बाद मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सुजापुर के रहने वाला शेख अलाउद्दीन करीब पांच साल पहले नौकरी की तलाश में झारखंड आए थे. वह झारखंड में एक ईंट भट्ठे में काम कर रहे थे. इसकी आमदानी से उनके घर को रोजी रोटी चलती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत में पुलिस ने दावा किया कि शेख ने आत्महत्या की है. हालांकि, परिवार ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे हत्या करार दिया है. परिवार का कहना है कि उस पर बार-बार हमले किए गए और उसे 'बांग्लादेशी' कहकर अपमानित किया गया. परिवार का कहना है कि शेख ने खुद उन्हें इन हमलों के बारे में बताया था. परिवार का आरोप है कि बदमाशों ने पहले उस पर हमला कर उसकी हत्या की और फिर उसे इस तरह फांसी पर लटका दिया कि मामला आत्महत्या लगे. सुबह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए, जब यह खबरें मुंह-जबानी और सोशल मीडिया के जरिए फैलने लगीं.

प्रदर्शनकारियों ने डालहौज-भेली नेशनल हाई वे12 को बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रुक गई. बेलडांगा रेलवे स्टेशन पर भी कई प्रदर्शनकारी पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर बांस के खंभे रखकर ट्रेन सेवा रोक दी. इन प्रदर्शनों की वजह से कई घंटों तक यातायात ठप रहा.

तस्वीरों और वीडियो में प्रदर्शनकारियों को आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग करते हुए देखा गया. प्रदर्शनकारियों ने हिंदूवादी संगठनों के जरियो मुस्लिम प्रवासी मजदूरों पर बढ़ते हमलों को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि इन संगठनों ने कई मजदूरों को 'बांग्लादेशी' कहकर निशाना बनाया. उन्हें 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के लिए मजबूर किया और उन पर बेरहमी से हमला किया. इन हमलों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं.

मुर्शिदाबाद पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी. प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाते हुए मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक कुमार सनी राज ने कहा, "पूरे मामले में जांच जारी है. अंजाम चाहे जो भी हो, हम अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे." सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद राजनीतिक दलों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की. बहारमपुर के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ित के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और कहा कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

यह भी पढ़ें: जम्मू में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस