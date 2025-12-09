मुर्शिदाबाद में नई ‘बाबरी मस्जिद’ के लिए दो दिन में 2.85 करोड़ चंदा इकट्ठा, 7 डोनेशन बॉक्स अभी बाकी

Murshidabad Babri Masjid Donations: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, TMC पार्टी के सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी. इस मस्जिद के निर्माण से पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है. नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने लोगों से चंदा देने की अपील की. ​​इस अपील के बाद, सिर्फ़ दो दिनों में मस्जिद के लिए चंदे में 2 कोरड़ 85 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हो गए.

6 और 7 दिसंबर को खोले गए डोनेशन बॉक्स से कुल 75.67 लाख कैश गिना गया. इसके अलावा, बैंक खातों में जमा की गई रकम 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हो गई है. डोनेशन 2 कोरड़ 85 लाख से ज़्यादा हो गया है. अभी सात सील बंद बॉक्स खोले जाने बाकी हैं. गिनती के लिए 30 लोगों की टीम लगाई गई है. नोटों को काउंटिंग मशीनों से गिना गया और पूरी प्रक्रिया को लाइव स्ट्रीम भी किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

6 दिसंबर को रखी गई थी बाबरी मस्जिद नींव

दरअसल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद को हिंदू संगठन के लोगों ने 6 दिसबंर 1992 को शहीद कर दिया था. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं. हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की सालगिरह मनाई जाती है. इसी दिन टीएमसी के विधायक ने मस्जिद की नींव रखी. इस कार्यक्रम में हज़ारों लोग शामिल हुए और लगभग 40,000 लोगों को बिरयानी खिलाई गई. अलग-अलग जगहों पर ग्यारह बड़े दान पेटी रखे गए थे, जिनमें लोगों ने चंदा डाला.

CCTV के निगरानी में मस्जिद निर्माण

स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग मस्जिद के निर्माण के लिए सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि ईंटें और दूसरा सामान भी दान कर रहे हैं. दान को सुरक्षित रखने के लिए एक CCTV रूम बनाया जा रहा है, और फंड की सुरक्षा के लिए बैंक के साथ बातचीत चल रही है. बाबरी मस्जिद की नींव रखने से ठीक पहले बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और कहा था कि देश के किसी भी कोने में बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे. वहीं, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक ने ऐलान किया है कि वह 22 दिसंबर को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे.