Zee SalaamIndian Muslim“अल्लाह को खुश करने...”, हुमायूं कबीर का बयान, बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण शुरू

Murshidabad Babri Masjid News: मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तरह एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है. हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मकसद अल्लाह को खुश करना है और यह काम किसी पर थोपने के लिए नहीं, बल्कि इबादत के तौर पर किया जा रहा है.

Feb 11, 2026, 11:12 AM IST

Bengal Murshidabad Babri Masjid News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज यानी 11 फरवरी को बाबरी जैसी मस्जिद का बनना शुरू हो गया है. जनता उन्नयन पार्टी के चीफ और TMC के पूर्व नेता हुमायूं कबीर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हैं. यह मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही है. इस मस्जिद को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और मस्जिद को बनने से रोकने की कसम खा रहे हैं. इस बीच, हुमायूं कबीर भी अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मस्जिद बनकर रहेगी.

हुमायूं कबीर कहते हैं, "जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे हट जाएं. लोग अपने धर्म को मानने और मंदिर, चर्च या जो चाहें बनाने के लिए आज़ाद हैं. मैं इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूंगा. मेरी कोशिश है कि अल्लाह को खुश करे और लोग इस मस्जिद में इबाबदत करे, यह कुछ थोपने के बारे में नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि मुगल बादशाह बाबर के सेवक मीरबाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन 1992 में इसे गिरा दिया गया. इसीलिए मैं मस्जिद बनवा रहा हूं.

6 करोड़ मिला है फंड
दरअसल, हुमायूं कबीर ने हाल ही में दावा किया था कि मस्जिद बनाने का काम 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे शुरू होगा. हुमायूं कबीर ने कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले लगभग 1,000 से 1,200 मौलवी, मुफ़्ती और धार्मिक नेता पवित्र कुरान पढ़ेंगे. मस्जिद का कंस्ट्रक्शन लगभग दो साल में पूरा करने का टारगेट है. इसे बनाने में लगभग 300 करोड़ का खर्च आएगा. हालांकि, अभी तक सिर्फ़ लगभग 6 करोड़ ही जमा हुए हैं, जिससे प्रोजेक्ट की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं.

किसी भी VIP को नहीं दिया गया है न्योता
हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद में हो रहे धार्मिक समारोह में किसी VIP को नहीं बुलाया गया है. कबीर के मुताबिक, सिर्फ़ कुरान के हाफ़िज़, मौलाना, कारी और मुफ़्ती जैसे धार्मिक जानकारों को बुलाया गया है. समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें लगभग दो घंटे तक कुरान की तिलावत होगी. इसके बाद, दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. दावा है कि वहां हज़ारों लोग इकट्ठा होंगे.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम

