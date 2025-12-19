मुर्शिदाबाद में बिक रहे हैं बाबरी मस्जिद वाले टी-शर्ट, मौलाना इश्हाक गोरा ने दी नसीहत

West Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में बाबरी मस्जिद के फोटो वाले टी-शर्ट बेची जा रही हैं. पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी. अब मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में "बाबरी मस्जिद" के फोटो वाले टी-शर्ट की बिक्री शुरू हो गई है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 150 रुपये में “I Love बाबरी मस्जिद” लिखे टी-शर्ट बेचे जा रहे हैं. कुछ टी-शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम भी छपा हुआ है. कुछ टी-शर्ट पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर है. विक्रेताओं का कहना है कि बिक्री अच्छी चल रही है. वहीं, बाबरी मस्जिद के फोटो वाले टी-शर्ट बेचने पर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने विरोध व्यक्त किया है.

टी-शर्ट बेंचने की घटना को लेकर मौलाना इश्हाक गोरा से सवाल किया गया कि I Love Muhammad के बाद आई लव बाबरी की टीशर्ट आ रही है इस पर आपका क्या कहना है? इश्हाक गोरा का कहना है कि हमारे मुल्क में कुछ लोग बाबर को खत्म करके उस पर राजनीति करना चाहते हैं और कुछ लोग बाबर को फिर से जिंदा करके उस पर राजनीति करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि टी-शर्ट आ रही है, मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदों को शहीद किया गया है. ये सभी चीजें एक राजनीतिक विषय बन जाता है. उन्होंने बाबरी मस्जिद वाले टी-शर्ट पर कहा कि हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग असल मुद्दों पर ध्यान दें.

गौरतलब है कि विधायक हुमायूं कबीर ने बीते 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी. इसके खिलाफ भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध व्यक्त किया. कुछ धर्मगुरुओं ने कहा कि इस मस्जिद का हाल वही करेंगे, जो बाबर के साथ किया था. हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिद का नाम बादशाह बाबर के नाम पर रखने को लेकर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं.