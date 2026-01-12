Sana Maqbul: मैं कपड़े पहनूं या न पहनूं ये मेरी मर्जी है...जाने पहनावे को लेकर इस्लाम के निर्देश

Advertisement
Muslim Actress Sana Maqbul: मुस्लिम अभिनेत्री सना मकबूल ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह क्या पहना चाहती है यह उनकी मर्जी है. उन्होंने आगे कहा कि वह कपड़े पहनें या न पहनें या फिर रास्ते पर बिकनी पहनकर घूमें यह सब उनकी मर्जी है. वहीं, मुस्लिम समाज के लोग इस बयान पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों के पहनावे को लेकर क्या आदेश और निर्देश दिए गए हैं. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:37 PM IST

Muslim Actress Sana Maqbul: एक मुस्लिम अभिनेत्री और बिग बॉस ओटीटी-3 की विजेता सना मकबूल ने एक बयान दिया है, जिसके बाद कई लोग उनकी सराहना कर रहे हैं तो कई उनके इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते. दरअसल, सना मकबूल ने हाल ही में एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन लोगों को जवाब दिया, जो उनके पहनावे को लेकर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि कोई इंसान क्या पहनता है, यह उसकी निजी फैसला होता है, इसमें किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मैं कपड़े पहनूं या न पहनूं या फिर रास्ते पर बिकनी पहनकर घूमूं ये सब मेरी मर्जी है. 

इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है. खासकर मुस्लिम समाज के लोग सना मकबूल के बयान को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सना मकबूल की बातें इस्लामिक शिक्षाओं के मुताबिक सही नहीं है. इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों के पहनावे को लेकर आदेश दिए गए हैं. पवित्र कुरआन में मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के पहनावे को लेकर आयतें हैं. 

इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों को पहनावे को लेकर आदेश
कुरआन में अल्लाह ने पहनावे को लेकर सबसे पहले मर्दों के लिए आदेश दिया. कुरआन में सूरह अन‑नूर की आयत 24:30 में अल्लाह आदेश देते हैं कि ऐ नबी! ईमानवाले मर्दों को हुक्म दो कि वे अपनी निगाहें रोके रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें. यही उनके लिए ज्यादा नेक रास्ता है. अल्लाह जानता है जो कुछ वे करते हैं. इस आयत की व्याख्या में यह बताया जाता है कि पुरुषों को कमर से लेकर घुटनों तक ढकना अनिवार्य है. 

इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के पहनावे को लेकर आदेश 
वहीं, कुरआन में पुरुषों के बाद महिलाओं के पहनावे को लेकर आदेश दिया गया. कुरआन में सूरह अन-नूर की आयत 24:31 में अल्लाह ने आदेश दिया कि "ऐ नबी! मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें. और अपनी जीनत को जाहिर न करें, सिवाय उसके जो अपने आप जाहिर हो जाता है. और अपनी ओढ़नी (खिमार) अपने सीने पर डाल लें. और अपनी जीनत किसी के सामने जाहिर न करें.

इसी आयत में यह निर्देशित किया गया है कि एक मुस्लिम महिला किसके सामने अपनी जीनत जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहर, अपने बाप, शौहर के बाप, अपने बेटों, शौहर के बेटों, अपने भाइयों, भाइयों के बेटों, बहनों के बेटों, अपनी औरतों, अपने दास-दासियों, ऐसे पुरुष सेवकों के जिनमें स्त्री की चाह न हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों की गुप्त बातों से वाकिफ न हों उसके सामने मुस्लिम महिला अपनी जीनत जाहिर कर सकती है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsMuslim Actress Sana MaqbulQuran Dress GuidelinesIslamic Dress Code fro Muslim WomenToday News

