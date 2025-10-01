इस्लाम में खास नाम क्यों है जरुरी? यहां जानें मुस्लिम लड़के-लड़कियों के खूबसूरत नाम

Muslim Boys and Girls Names: दुनिया के हर कोने में बच्चे की पैदाइश मां-बाप और घर वालों के लिए खुशी और जश्न का मौका होता है. जब किसी परिवार में नन्हा मेहमान आता है तो माहौल खुशियों से भर उठता है. इस मौके पर सबसे अहम रिवायत होती है, नव जन्मे बच्चे की नाम गुजारी (नाम देना), क्योंकि नाम सिर्फ पुकारने का जरिया नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी की पहचान और दुआओं का साया भी होता है. इसी नाम से उसकी एक इमेज बनती है.

खासकर मुस्लिम समाज में बच्चे का नाम चुनना एक बेहद खास रस्म माना जाता है, जहां हर नाम के पीछे गहरी मजहबी और ऐतिहासिक अहमियत जुड़ी होती है. यही वजह है कि लोग अपने बच्चों के लिए ऐसे नाम तलाशते हैं जो न सिर्फ सुनने में खूबसूरत लगें बल्कि जिनका मतलब भी दिल को छू लेने वाला हो. इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 मुस्लिम लड़कियों और 15 मुस्लिम लड़कों के शानदार नाम, जिनके मायने भी उतने ही खास हैं.

15 मुस्लिम लड़कियों के नाम और उनके मायने

आलिया – ऊंचाई, महानता

सना – रोशनी, प्रशंसा

आफरीन – शाबाशी, गर्व

हिना – महकदार सुगंध, मेंहदी

ज़ारा – फूल, राजकुमारी

नजमा – सितारा

शाइस्ता – शालीन, विनम्र

माहिरा – हुनरमंद

रूख्सार – चेहरा, गाल

इकरा – शिक्षा, पढ़ना

फिज़ा – हवा, वातावरण

नूरा – रौशनी

हुमैरा – गुलाबी रंगत वाली

युसरा – समृद्धि, आसानी

सुमैया – ऊंचा दर्जा पाने वाली

15 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मायने

आरिज़ – सम्मानित व्यक्ति

ज़ियाद – बढ़ोतरी, समृद्धि

हसन – सुंदर, अच्छा

फैजान – इनायत, दान

रेहान – मीठी खुशबू

सालिम – सुरक्षित, स्वस्थ

इमरान – खुशहाल, आबादी

यूसुफ – पैगंबर का नाम, सुंदरता

अयान – ईश्वर का उपहार

आदिल – न्यायप्रिय

सैफ – तलवार

अहमद – प्रशंसा योग्य

ज़ुबैर – ताकतवर, बहादुर

मुन्तज़िर – इंतज़ार करने वाला

रफीक – साथी, दोस्त

यह नाम न सिर्फ सुनने में शानदार लगते हैं, बल्कि अपने भीतर गहरी मजहबी और सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं. यही वजह है कि आज भी मुस्लिम समाज में बच्चे का नाम चुनना एक अहम रस्म मानी जाती है. समाज बच्चे को नाम देने वाला शख्श की अहमियत बढ़ जाती है, ऐसे में आप भी इन नामों से एक नाम चुनकर अपने बच्चे या रिश्तेदार सगे संबंधी के बच्चे का नाम दे सकते हैं और उनकी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं.

