गरबा में मुसलमान, मुर्गा और सिंगर सलमान; तिलक-प्रसाद खिलाकर मूर्ती के सामने करवाया सजदा!

Muslims In Garba Program: हिन्दू संगठनों द्वारा गरबा प्रोग्राम में मुसलमानों की एंट्री के विरोध के बावजूद मुसलमानों की मौजूदी देखकर लोग भड़क रहे हैं. पकड़े जाने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें पुलिस के हवाले किया जा रहा है. यहाँ तक कि मुस्लिम कलाकर और वेंडर का भी विरोध किया जा रहा है. शाकिब नवाब नाम के एक मुस्लिम नौजवान के गरबा में पकड़े जाने पर उससे माता की मूर्ति के सामने दंडवत कराकर, तिलक और प्रसाद खिलाने के बाद माता के जयकारे भी लगवाए गए.
गाजियाबाद/ जगदलपुर: नवरात्र शुरू होने के पहले से ही हिन्दू संगठनों और आयोजकों के जरिये गरबा पंडालों और प्रोग्राम में मुस्लिमों के बैन की घोषणा की जा रही है. उलेमा भी मुसलमानों से ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहने और हिन्दुओं के भावनाओं का सम्मान करने की हिदायत दे रहे हैं. इसके बावजूद कई गरबा पंडालों में मुसलमानों के दाखिल होने की खबर है. पकड़े जाने पर उनके साथ मारपीट से लेकर पुलिस कार्रवाई तक की जा रही है.
मुस्लिम युवक को खिलाया प्रसाद लगवाएं माता के जयकारे
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने एक मुस्लिम नौजवान को गरबा खेलते हुए पकड़ा, जिसके बाद संगठन के ओहदेदारों ने मुस्लिम नौजवान को माता की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करवाया. साथ ही उसे प्रसाद भी खिलाया और माता के जयकारे लगवाए गए. इस घटना का वीडियो भी हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
दरअसल, शहर के रोटरी क्लब के द्वारा गरबा इवेंट का आयोजन किया गया था. हिंदूवादी संगठन सनातन क्षेत्रीय मंच को इस गरबा इवेंट में एक मुस्लिम युवक के पहुंचने की जानकारी मिली, जिसके बाद सनातन क्षेत्रीय मंच के सदस्य यहां पहुंचे और मुस्लिम युवक शाकिब नवाब को माता की मूर्ति के सामने सजदा कराया. तिलक लगाया प्रसाद खिलाकर माता के जयकारे भी लगवाए. सनातन क्षेत्रीय मंच के लोगों ने गरबा कार्यक्रम में गैर हिन्दुओं के शामिल होने पर इसी तरह की सजा देने की बात कही है.
दुर्गा पंडाल में नॉनवेज स्टॉल और मुस्लिम कलाकारों के गानों पर विवाद
इधर, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शिप्रा सनसिटी के दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित प्रोग्राम में 'जायका' और 'करी अबू' नाम के नॉनवेज स्टॉल्स लगाए जाने और मुस्लिम कलाकारों द्वारा गाने गाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्थानीय लोग नाराज हो गए. सोशल मीडिया यूज़र्स इसे हिंदू त्योहार की आस्था और संस्कृति का अपमान मान बताकर इसे इस्लामीकरण करार दे रहे हैं.
लोगों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर दुर्गा पूजा पंडाल में नॉनवेज स्टॉल्स लगाना और मुस्लिम कलाकारों द्वारा गाने गाना कबूल नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया कि स्टॉल और कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोग विरोध जता रहे हैं. हिंदू त्योहार में गैर-हिंदुओं को शामिल करने की इज़ाज़त पर वो सवाल उठा रहे हैं?
इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वत्सल खोसला समेत दो लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया है. पंडाल से चिकन और कबाब के स्टॉल भी हटा दिए गए हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि धार्मिक आयोजन में नॉनवेज स्टॉल्स और मुस्लिम कलाकारों की इज़ाज़त किसने दी थी?
