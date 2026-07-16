'दीन में बिना दलील कोई दावा नहीं', इसहाक गोरा बोले- सबूत दें, वरना माफी मांगें

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश इटावा के रहने वाले मौलाना जरजीस के जरिये दिये गए एक बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. मौलाना जरजीस ने अपनी एक तकरीर में दावा किया कि "श्रीकृष्ण पांच वक्त के नमाजी थे, यानी पांचों वक्त नमाज अदा करते थे." उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर मजहबी हलकों तक में लोगों की मिलीजुली रद्देअमल देखने को मिल रहा है.
मौलाना जरजीस अंसारी के बयान पर मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने रद्देअमल का इजहार किया. उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी, तारीखी या अकीदे से जुड़ी बात को बिना ठोस दलील और सबूत के बयान करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है. उन्होंने कहा कि मौलाना जरजीस ने यह बात किस बुनियाद पर और किस बात को सबूत मान कर कहा, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है.
मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने मौलाना जरजीस अंसारी के बयान पर सख्त रद्देअमल देते हुए कहा है कि अगर उनके पास अपने दावे के समर्थन में कुरआन, हदीस, किसी मोतबर इस्लामी तारीख या किसी दूसरे भरोसेमंद और मोअतबर जरिए का साफ सुबूत मौजूद है, तो उसे खुलकर अवाम के सामने पेश करें, ताकि लोगों के सामने हकीकत वाजेह हो सके. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई सुबूत उनके पास नहीं है, तो उन्हें अपना बयान वापस लेते हुए पूरे मुल्क के मुसलमानों से बिना किसी शर्त माफी मांगनी चाहिए.
मौलाना इसहाक गोरा ने कहा कि इस्लाम इंसान को इल्म, तहकीक और दलील के साथ बात करने की तालीम देता है. बिना किसी सुबूत के किसी बात को दीन का हिस्सा बताना या उसे हकीकत के तौर पर लोगों के सामने पेश करना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे समाज में भ्रम, गलतफहमियां और फितना फैलने का खतरा भी पैदा हो जाता है. उन्होंने कहा कि दीन के मामले में हर बात पूरी जिम्मेदारी और पुख्ता जानकारी के साथ कही जानी चाहिए.
इसहाक गोरा ने तमाम उलेमा, खतीबों, तकरीर करने वालों और दावते दीन का काम करने वाले लोगों से भी ऐतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि मेंबर और मंच बहुत बड़ी अमानत हैं. इन जगहों से वही बातें कही जानी चाहिए जिनकी शरई और तारीखी हैसियत साबित हो. उन्होंने कहा कि एक समझदार और जिम्मेदार इंसान हमेशा दलील और सुबूत के साथ अपनी बात रखता है. इसलिए किसी भी मसले पर बिना तहकीक और बिना भरोसेमंद सुबूत के कोई दावा आम लोगों के सामने हरगिज नहीं करना चाहिए.
मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि दीन की खिदमत का असली तकाजा यही है कि जो बात कही जाए, वह इल्म, अमानतदारी और जिम्मेदारी के साथ कही जाए. इससे लोगों का भरोसा कायम रहता है, साथ ही समाज में गलतफहमियों और फितने को फैलने से रोका जा सकता है.