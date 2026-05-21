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गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु; उलेमाओं की मांग पर सरकार खामोश!

Muslim Community Demand Declare National Animal Cow: देश के कई मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि इससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसा और नफरत की राजनीति कम होगी. मौलाना अरशद मदनी समेत कई धर्मगुरुओं ने गोहत्या और गौ-तस्करी पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 21, 2026, 06:21 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Muslim Community Demand Declare National Animal Cow: गौ-तस्करी और गोहत्या के आरोप में सैकड़ों मुस्लिम युवकों जेलों में बंद हैं और पिछले कई वर्षों से गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर हत्या की जा रही है. गाय के नाम पर हो रहे जुल्म से मुस्लिम समुदाय थक चुका है. इसी कड़ी में देश के कई मुस्लिम रहनुमाओं ने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की है. साथ ही गौ-तस्करी करने वाले, गाय को कटने के लिए कसाइयों से बेचने वाले लोग और गोहत्या करने वाले सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है. 

मुस्लिम रहनुमा और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने एक प्रोग्राम के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. इस प्रोग्राम में शामिल हजारों लोगों ने भी खड़े होकर अरशद मदनी की मांगों का समर्थन किया. मौलाना अरशद मदनी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कई ट्विट किए गए हैं. 

मॉब लिंचिंग रोकने के लिए अरशद मदनी ने कर दी ये मांग
उन्होंने गाय के नाम पर लोगों की हत्या और नफरत की राजनीति खत्म करने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. उन्होंने एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि गाय के नाम पर लोगों की हत्या क्यों करते हो, मैं खुद आपसे एक कदम आगे बढ़कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गाय हिंदू समुदाय के धर्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. 

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गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर सरकार नहीं दे रही जवाब- मौलाना सुफियान निजामी
इसके साथ ही लखनऊ दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने भी गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा, "मुसलमान बार बार गुज़ारिश कर रहा है कि गाय राष्ट्र पशु घोषित करे लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आता" उन्होंने कहा, "हम उन तमाम मौलानाओं का एहतराम कर रहे हैं, जो गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, हमने पहले ही एक प्रस्ताव पास करके मुस्लमानों को गाय को काटना हराम घोषित कर चुका हूँ."

हिंदू हमारा बड़ा भाई है, इसलिए गाय का करेंगे सम्मान-मौलाना साजिद रशीदी
वहीं, इस पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "गाय की रक्षा गाय की सुरक्षा देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, देश का हिन्दू हमारा बड़ा भाई है, उनकी आस्था का सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम कह रहे हैं कि गाय हमारी संस्कृति है गाय की रक्षा देश की रक्षा है." उन्होंने आगे कहा, "गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में हमने कुछ लोगों से मुलाकात की है एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाकर इसमें गाय के लिए काम करने वाले लोगों को शामिल करूंगा सारे बड़े मौलानाओं से मुलाकात करुंगा."

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इससे पहले भी मुस्लिम समुदाय गाय को लेकर कर चुकी है बड़ी मांग
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब मुस्लिम नेताओं और रहनुमाओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए गाय के मुसलमानों की हो रही मॉब लिंचिंग रोकने की कोशिश की है. इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अफजाल अंसारी ने भी पिछले दिनों मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग कई बार सड़कों पर उतरकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं. हर साल मुस्लिम संस्थाओं, खासकर जमीयत की तरफ से मुसलमानों से अपील की जाती है कि गाय की कुर्बानी न करें और कुर्बानी से जुड़े संवेदनशील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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