Haj Yatra 2026: यात्री नहीं कर पाए आवेदन, आखिरी तारीख भी समाप्त; अब क्या होगा ?

Haj Yatra 2026: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त तय की गई थी. लेकिन हज 2026 के लिए अभी भी बहुत से अकीदतमंद आवेदन नहीं कर पाए हैं. हज 2026 के लिए आवेदन करने की तारीख में बढ़ोतरी के लिए मुस्लिम अकीदतमंदों ने मांग की है.

मजलिस उलेमा के जिला अध्यक्ष मौलाना अजमल कादरी ने कहा कि हज 2026 के लिए अन्य वर्षों से पहले ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. आगामी हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तारीख में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर नवादा में एक बैठक की गई. इस बैठक में शामिल मुस्लिम उलेमाओं ने माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू से मांग की कि आगामी हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी जाए.

इस साल जल्दबाजी में आगामी हज के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जबकि हज पर गए सारे लोग वापस भी नहीं आए थे. बैठक में शामिल मुस्लिम उलेमाओं ने बताया कि कई लोग अपना पासपोर्ट वक्त से प्राप्त नहीं कर पाए, जिससे उन्हें आवेदन करने में देरी हुई.

वहीं, इस बैठक में शामिल मौलाना अबू सालेह नदवी ने कहा कि हज के बाद समीक्षा की जाती है, जिसमें अवलोकन किया जाता है कि कहीं कमी तो नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस बार ऐसी प्रक्रियाओं को छोड़कर सीधे आगामी हज यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

गौरतलब है कि इससे पहले भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आगामी हज यात्रा के लिए आवेदन करने की तिथि में बढ़ोतरी की गई थी. पहले 31 जुलाई तक आखिरी तारीख था, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया. अब मुस्लिम उलेमाओं ने मांग की है कि आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी जाए.