पंजाब की मदद के लिए मदरसों के बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक; हो रही तारीफ, वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914584
Zee SalaamIndian Muslim

पंजाब की मदद के लिए मदरसों के बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक; हो रही तारीफ, वीडियो वायरल

Punjab Flood News: एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि मदरसे के बच्चे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने गुल्लक तोड़ कर जमा किए हुए पैसे को दे रहे हैं. बच्चों के जज्बे को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

पंजाब की मदद के लिए मदरसों के बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक; हो रही तारीफ, वीडियो वायरल

Punjab Flood News: पंजाब में बाढ़ की वजह से भारी तबाही मच गई है. लोगों के घर, दुकान, खेत-खलियान सब बाढ़ के पानी में बरबाद हो गए हैं. इस बीच इंसानियात की मिसाल कायम करते हुए मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहले सफ में खड़े हुए. इतना ही नहीं इस अभियान में उलेमा-ए कराम के साथ-साथ मदरसे के छोटे-छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया. 

सोशल मीडिया पर जहां हमेशा नकारात्मकता फैली रहती है. इस आपदा के मौके पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.  ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मदरसे के छोटे-छोटे बच्चे अपने मिट्टी के गुल्लक तोड़कर जमा किए हुए पैसों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे रहे हैं. इस वीडियो के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मदरसे को लेकर और वहां की शिक्षाओं को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं. आज यह देश को साफ दिख रहा है कि मदरसों में बच्चों को क्या तालीम दी जाती है. 

मदरसों में अलगाववाद नहीं भाईचारे की दी जाती है शिक्षा
लोग मदरसों के बच्चों की जज्बे की तारीफ कर रहे हैं. हमेशा से मदरसे को बदनाम करने के लिए उनपर कट्टरता और अलगाववादी विचारधारा फैलाने का इल्जाम लगाया गया. लेकिन पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिस गति से मदरसे के उलेमा-ए कराम ने अभियान चलाया, उससे यह साबित होता है कि मदरसों में अलगाव नहीं बल्कि भाईचारा सिखाया जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए महिलाओं ने दिए अपने गहने
इससे पहले भी जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े पदाधिकारियों ने मीटिंग कर 10 लाख रुपये नकद इकट्ठा करने और पंजबा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का ऐलान किया था. उलेमा-ए कराम ने बयान जारी कर कहा कि सिख समुदाय के लोग हमारे भाई हैं और मुसीबत के वक्त में उनकी मदद करना सवाब का काम है. जमीयत की टीम ने गांव और कस्बों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा भी किया, जहां मुस्लिम महिलाओं ने अपने गहने दिए और मर्दों ने अनाज और पैसे से मदद की. आपदा के वक्त पंजाब में मदद पहुंचाने पर मुस्लिम समुदाय की जमकर तारीफ हो रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Punjab Flood newsMadrasa Children help Flood victimsMuslims help Flood victimsmuslim newsToday News

Trending news

Punjab Flood news
पंजाब की मदद के लिए मदरसों के बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक; हो रही तारीफ,वीडियो वायरल
Aadhaar card
Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?
Afghnistan
Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर
jammu kashmir news
MLA मेहराज मिलक के समर्थन में उतरे AAP के सीनियर लीडर्स, केजरीवल ने कह दी बड़ी बात
Assam news
Assam News: 2 को नोटिस और तोड़ दिए 667 घर, डेलिगेशन का असम सरकार पर बड़े इल्जाम
AMU
AMU की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजेक्ट की पिटीशन
Gaza News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर ड्रोन से हुआ हमला, वीडियो सामने आने के बाद हुआ बवाल
gaza genocide
'गज़ा में नहीं हो रहा नरसंहार', फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन
Israel Gaza War 2025
Gaza: ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खलबली
Bangladesh news
हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल
;