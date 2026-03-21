Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3148917
Zee SalaamIndian Muslimमुश्किल मौसम पर भारी पड़ा ईमान, नेपाल सीमा से सटे इलाकों में जोश और अकीदत के साथ मनी ईद

मुश्किल मौसम पर भारी पड़ा ईमान, नेपाल सीमा से सटे इलाकों में जोश और अकीदत के साथ मनी ईद

Eid Ul Fitr 2026 Near India Nepal Border: भारत समेत एशिया के कई देशों में आज पूरे उत्साह और अकीदत के साथ ईद मनाई जा रही है. नेपाल-भारत सीमा से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश के बावजूद लोगों ने पूरे अकीदत के साथ ईद-उल-फितर की नमाज अदा की. इस ईद नवरात्र के साथ होने की वजह से प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 21, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

मूसलाधार बारिश में लोगों ने अदा की ईद की नमाज
मूसलाधार बारिश में लोगों ने अदा की ईद की नमाज

Eid Ul Fitr 2026: ईद-उल-फित्र इस्लाम का वह मुकद्दस त्योहार है, जो एक महीने के रमजान के रोजों के बाद आता है और इंसान को सब्र, त्याग, बराबरी और भाईचारे का पैगाम देता है. यह दिन सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि इबादत, शुक्रगुजारी और इंसानियत को मजबूत करने का भी होता है. इसी पाक मौके पर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में लोगों ने मौसम की तमाम मुश्किलों के बावजूद ईद को पूरे अकीदत और शिद्दत के साथ मनाकर इसकी असली रूह को जिंदा रखा.

नेभार और भारत की सीमा से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच भी लोगों का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ. वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर समेत आसपास के तमाम इलाकों में सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में नमाज के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. खराब मौसम के बावजूद लोग छाते और अन्य इंतजामों के साथ नमाज अदा करने ईदगाह, मस्जिद पहुंचे. पूरी अकीदत के साथ नमाज ए ईदैन में शामिल हुए.

गले लगाकर लोगों ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद
नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया. यह नजारा इस बात का प्रतीक था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, लोगों का अकीदा और एकता को कोई भी चुनौती कमजोर नहीं कर सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: "बाबरी मस्जिद" में पहली बार अदा की गई ईद की नमाज, बंगाल-झारखंड के लोगों का उमड़ा जनसैलाब

रमजान के पूरे एक महीने तक रोजा रखने के बाद अकीदतमंदों ने इस खास दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने व समाज के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. ईद का यह पर्व इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे लोग पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाते हैं.

नवरात्र और ईद को लेकर बरत गई खास सख्ती
इस बार ईद और चैत्र नवरात्र का पर्व एक साथ पड़ने की वजह से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क और चुस्त नजर आया. पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि दोनों त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें. हर प्रमुख जगह पर पुलिस बल तैनात रहा और लगातार निगरानी रखी गई. स्थानीय लोगों ने भी समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया और आपसी सद्भाव को बनाए रखा.

यह भी पढ़ें: नाम पूछा, धर्म जाना और पीट दिया, दिल्ली में मुस्लिम छात्रों पर चरमपंथियों का बर्बर हमला

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

india nepal borderrain newsEid ul Fitr 2026muslim news

Trending news

india nepal border
मुश्किल मौसम पर भारी पड़ा ईमान, नेपाल से सटे इलाकों में जोश और अकीदत के साथ मनी ईद
Delhi news
नाम पूछा, धर्म जाना और पीट दिया, दिल्ली में मुस्लिम छात्रों पर चरमपंथियों का हमला
UTTAR PRADESH
Opinion: EID 2026, नमाजियों पर पुष्प वर्षा; अगर ये सियासत है, तो भी अच्छा है!
West Bengal news
"बाबरी मस्जिद" में पहली बार अदा की गई ईद की नमाज, लोगों का उमड़ पड़ा जनसैलाब
iran news
US-इजरायल भी नहीं तोड़ सके ईरानियों का हौसला, आसमान से बरसती मौत के बीच मनाया नवरोज
Delhi news
Uttam Nagar: हिंदू संगठनों की धमकी और तनाव के बावजूद कायम रहा अमन, सादगी से मना ईद क
Eid-ul-Fitr 2026
Eid-ul-Fitr 2026: अकीदत और एहतराम के साथ देशभर में अदा की गई ईद की नमाज़
Delhi news
Eid से पहले Uttam Nagar पर टिकी देश की निगाहें, दहशत में मुस्लिम परिवार!
jammu kashmir news
क्या है कश्मीर का मशहूर रमजान स्पेशल "Babribyol Tresh"? फायदे जान रह जाएंगे दंग
israel news
ईद की खुशियों पर इजरायल का नापाक साया; अल-अक्सा में नमाज पर रोक और नमाजियों पर हमला