मुश्किल मौसम पर भारी पड़ा ईमान, नेपाल सीमा से सटे इलाकों में जोश और अकीदत के साथ मनी ईद

Eid Ul Fitr 2026: ईद-उल-फित्र इस्लाम का वह मुकद्दस त्योहार है, जो एक महीने के रमजान के रोजों के बाद आता है और इंसान को सब्र, त्याग, बराबरी और भाईचारे का पैगाम देता है. यह दिन सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि इबादत, शुक्रगुजारी और इंसानियत को मजबूत करने का भी होता है. इसी पाक मौके पर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में लोगों ने मौसम की तमाम मुश्किलों के बावजूद ईद को पूरे अकीदत और शिद्दत के साथ मनाकर इसकी असली रूह को जिंदा रखा.

नेभार और भारत की सीमा से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच भी लोगों का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ. वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर समेत आसपास के तमाम इलाकों में सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में नमाज के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. खराब मौसम के बावजूद लोग छाते और अन्य इंतजामों के साथ नमाज अदा करने ईदगाह, मस्जिद पहुंचे. पूरी अकीदत के साथ नमाज ए ईदैन में शामिल हुए.

गले लगाकर लोगों ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद

नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया. यह नजारा इस बात का प्रतीक था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, लोगों का अकीदा और एकता को कोई भी चुनौती कमजोर नहीं कर सकती.

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रमजान के पूरे एक महीने तक रोजा रखने के बाद अकीदतमंदों ने इस खास दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने व समाज के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. ईद का यह पर्व इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे लोग पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाते हैं.

नवरात्र और ईद को लेकर बरत गई खास सख्ती

इस बार ईद और चैत्र नवरात्र का पर्व एक साथ पड़ने की वजह से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क और चुस्त नजर आया. पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि दोनों त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें. हर प्रमुख जगह पर पुलिस बल तैनात रहा और लगातार निगरानी रखी गई. स्थानीय लोगों ने भी समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया और आपसी सद्भाव को बनाए रखा.

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