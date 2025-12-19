Rajasthan: कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा, मुस्लिम समाज ने विरोध-प्रदर्शन कर दी आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान के देसूला में कब्रिस्तान की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं. मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और मिनी सचिवालय जाकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने कल्कटर से मांग की कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और कार्रवाई करें.

राजस्थान के अलवर जिले के देसूला में कब्रिस्तान की भूमि विवाद पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है. मुस्लिम महासभा के कार्यकर्ता कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर शुक्रवार (19 दिसंबर) को मिनी सचिवालय पहुंचे. इस दौरान लोगों ने परदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की. मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष राहुल खान ने आरोप लगाया कि देसूला गांव में खातेदारी की करीब पौने तीन बीघा भूमि कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है.

मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष राहुल खान ने कहा कि SC समाज के कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पटवारी को मौके पर भेजकर भूमि का सीमांकन कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.

उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की भूमि धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है और उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम महासभा के सदस्यों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.