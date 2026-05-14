'चोरों को हटाओ, कब्रिस्तान बचाओ'...वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर बवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. मुस्लिम समाज के लोगों ने जनपदीय वक्फ बोर्ड की कार्यकारिणी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया है. आरोप है कि वक्फ की संपत्तियों की अवैध खरीद-फरोख्त और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है. मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

जलेसर में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. समाज के लोगों का आरोप है कि वक्फ की कीमती संपत्तियों को नियमों के विरुद्ध बेचने और कब्जा कराने का खेल लंबे समय से चल रहा है. लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान जैसी धार्मिक और संवेदनशील भूमि पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं.

आक्रोशित लोगों ने जनपदीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है. वहीं, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने एटा SSP इलामारन जी को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कब्रिस्तान की भूमि को कब्जामुक्त कराने और अवैध निर्माण हटवाने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.