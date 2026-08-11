/परिसीमन के बाद छिना वोट का हक? 90 नाम गायब, मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन

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Rajasthan News: राजस्थान के टोंक में परिसीमन के दौरान चैनपुरा पंचायत से नगर पालिका में आने पर अल्पसंख्यक समुदाय की मतदाता सूची से 90 नाम गायब होने की घटना से बवाल खड़ा हो गया है. नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 से अल्पसंख्यक मुस्लिम मदारी समाज के 90 मतदाताओं का नाम काटने पर आज एकत्रित होकर निवाई उपखंड कार्यालय पहुंचकर वार्ड के बीएलओ के खिलाफ व निर्वाचन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया.
इस दौरान मुस्लिम मदारी समाज के रूप अली ने जानकारी देते हुए बताया करीब 40 वर्ष से हम वार्ड नंबर 2 में निवास कर रहे हैं और मतदाता सूची के मुताबिक लोकसभा विधानसभा में ग्राम पंचायत चैनपुरा में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 के बीएलओ के जरिए इरादतन मतदाताओं के नाम को काट दिया गया. परिसीमन के बाद हमारा नाम अब नगर पालिका में आ गया है. उन्होंने बताया कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है वे सभी खेल तमाशा दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं.
इस दौरान सैकड़ों की तादाद में वार्ड नंबर 2 के महिलाएं और पुरुष जुलूस के रूप में निवाई उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय पहुंचे. वे तहसीलदार सृष्टि जैन को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर ज्ञापन सौंपे. वहीं, मतदाताओं ने चेतावनी देते हुए कहा अगर हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया तो उग्र आंदोलन में और भूख हड़ताल पर उपखंड कार्यालय के सामने बैठेंगे जिसकी जिम्मेदारी मकामी प्रशासन की होगी.