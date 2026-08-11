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परिसीमन के बाद छिना वोट का हक? 90 नाम गायब, मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन

Rajasthan News: परिसीमन के बाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम मदारी समाज के करीब 90 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने पर विवाद खड़ा हो गया. लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नाम जोड़ने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या नहीं सुलझी तो आंदोलन और भूख हड़ताल करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:40 PM IST
परिसीमन के बाद छिना वोट का हक? 90 नाम गायब, मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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