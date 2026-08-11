/परिसीमन के बाद छिना वोट का हक? 90 नाम गायब, मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन

इस दौरान मुस्लिम मदारी समाज के रूप अली ने जानकारी देते हुए बताया करीब 40 वर्ष से हम वार्ड नंबर 2 में निवास कर रहे हैं और मतदाता सूची के मुताबिक लोकसभा विधानसभा में ग्राम पंचायत चैनपुरा में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 के बीएलओ के जरिए इरादतन मतदाताओं के नाम को काट दिया गया. परिसीमन के बाद हमारा नाम अब नगर पालिका में आ गया है. उन्होंने बताया कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है वे सभी खेल तमाशा दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं.