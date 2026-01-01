Advertisement
BJP नेता ने शाहरुख खान को बोल गद्दार, मौलाना ने काटा बवाल

BJP नेता ने शाहरुख खान को बोल गद्दार, मौलाना ने काटा बवाल

Bollywood Shah Rukh Khan IPL Controversy: बॉलीवुड अभिनेता की IPL टीम द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज Mustafizur Rahman को खरीदने पर बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन्हें गद्दार करार दिया. वहीं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान का विरोध करते हुए धमकी भी दे डाली. इस पर मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:36 PM IST

BJP नेता ने शाहरुख खान को बोल गद्दार, मौलाना ने काटा बवाल

Bollywood Shah Rukh Khan IPL Controversy: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की टीम द्वारा आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तक शारुख खान को धमकी दे रहे हैं. BJP के विवादित नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार करार दिया. शाहरुख खान को गद्दार कहे जाने पर मुस्लिम समाज ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है. दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने शाहरुख खान को गद्दार कहे जाने पर  बयान अफसोस का इजहार किया है. 

दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि यहां किसी भी मुसलमान को गद्दार कहना कितना आसान हो गया है. उन्होंने कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी खरीदा गया, सवाल इस बात का है कि किसी भी खिलाड़ी को खिलाना उसको शामिल करने के लिए हुकूमत की परमिशन मिलती है. कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा किस खिलाड़ी को ऑप्शन में जगह दी जाएगी, इन सब चीज के लिए सरकार की परमिशन मिलती है, लिहाजा इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना बेहद ही अफसोस की बात है. 

उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को इस बात के लिए टार्गेट करना कि उसने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को ऑप्शन में बोली लगा दी और उसको खरीद लिया, इस बात पर शाहरुख के पिछली सारी कुर्बानियों को भूल कर, उनके लिए गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना बेहद अफसोस की बात है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चंद लोग अपनी झूठी शोहरत के लिए तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं ताकि बड़े लोगों का नाम लेकर उनकी किस्मत चमकती रहे.

भाजपा नेता संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को देश का गद्दार करार देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हमारे देश की बड़ी शख्सियत है उसको देश का गद्दार कहना या आतंकवादी कहना बेहद गलत है. मौलाना शहाबुद्दीन ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर की खरीदारी को आम बात बताया. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हमारे देश का एक बड़ा चेहरा है, जिसे गद्दार कहा जा रहा तो बेहद शर्मनाक है. उन्होंने शाहरुख खान का समर्थन करते हुए कहा कि शाहरुख खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसके देश का गद्दार कहा जाए. 

