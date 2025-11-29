Advertisement
Syria पर हमले से नाराज हुई सऊदी समेत कई मुस्लिम देश, जारी किया बयान

Israel Attack on Syria: सीरिया में इजराइली हमले के बाद कई मुस्लिम देशों ने कड़ा बयान जारी किया है. सऊदी समेत कई देशों ने इसकी मजम्मत की है और इसे  1974 के 'डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट' का उल्लंघन करार दिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 29, 2025, 02:45 PM IST

Israel Attack on Syria: सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने शुक्रवार, 28 नवंबर की सुबह सीरिया के दमिश्क ग्रामीण क्षेत्र स्थित बेइत जिन गांव में हुए इजरायली सैन्य छापे की कड़ी आलोचना की है. इस अभियान के दौरान इजरायली बलों और स्थानीय निवासियों के बीच गोलीबारी हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया.

इजराइल की सीरिया पर हमले की कड़ी आलोचना

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुठभेड़ करीब दो घंटे तक चली. इसमें 13 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई. इजरायली सेना ने कहा कि झड़प में उसके छह सैनिक घायल हुए, जिनमें दो अधिकारी शामिल हैं, जबकि तीन सैनिकों की हालत गंभीर है. लड़ाई के दौरान इजरायली वायुसेना और तोपखाना भी सैनिकों को निकालने के लिए तैनात किया गया था.

स्थिरता के खतरा ऐसी घटनाएं

यह घटना सीरिया-इजरायल के पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक और बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. दमिश्क ने आरोप लगाया है कि इजरायल लगातार सीरिया में छापे और सीमा पार अभियान चलाकर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और 1974 के 'डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट' का भी उल्लंघन किया जा रहा है. सीरियाई अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हो सकती हैं. 

सऊदी अरब ने क्या कहा?

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक्स (X) पर जारी बयान में इस हमले को साफ तौर पर आक्रमकता बताया और कहा कि सऊदी अरब सीरियाई क्षेत्र में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को पूरी तरह खारिज करता है.

रियाद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से अपील की कि वे सीरिया की संप्रभुता के लगातार हो रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए कदम उठाएं और देश की एकता व स्थिरता सुनिश्चित करें.

कतर के विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर बयान जारी कर कहा कि इजरायली हमला सीरिया की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है. दोहा ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयां इलाके में तनाव बढ़ाती हैं और सुरक्षा प्रयासों को कमजोर करती हैं.

कतर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कदम उठाने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की, साथ ही सीरिया के प्रति अपने समर्थन की पुन: पुष्टि की है.

कुवैत ने क्या कहा?

कुवैत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में हमले को आपराधिक कार्य बताया और कहा कि यह क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है. मंत्रालय ने कहा कि यह हमला सीरिया की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों का साफ उल्लंघन है.

