दिल्ली के गोकुलपुरी में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से नाम पूछकर किया गया हमला; सर में गंभीर चोट

Muslim Delivery Boy attacked in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय से नाम पूछकर उसपर हमला करने का मामला सामने आया है. यह घटना गोकुलपुरी की बाल्मिकी मोहल्ले में 21 अक्टूबर की रात में हुई थी. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इस मामले की जांच कर रही है.
Trending Photos
Muslim Delivery Boy attacked in Delhi: नाम पूछकर मुस्लिम डिलीवरी बॉय से मारपीट करने का रोग अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँच गया है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना इलाके में 37 वर्षीय एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय गुलफाम पर कुछ लोगों ने सिर्फ उसका नाम पूछने के बाद हमला कर दिया. पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित गुलफाम और उसके परिजनों ने बताया कि यह वारदात 21 अक्टूबर की है. पीड़ित गुलफाम रोज की तरह इस इलाके में डिलीवरी करने जा रहा था, तभी रास्ते में खड़े कुछ नामालूम लोगों ने उसे रोक लियाम, और उससे पूछताछ करने लगे. उससे उसका नाम पूछा, जब उसने अपना नाम गुलफाम बताया उसके बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी.
गुलफाम ने बताया कि हमलावरों ने उसका सुनते ही बिना किसी वजह के उसके साथ गाली-गलौज करने लगे. फिर उसे एक खाली प्लॉट मेंले गए और वहां ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे और लात-घूसों से उसकी पिटाई शुरू कर दी.
ये हमला गोकुलपुरी की गली नंबर 18 के बाल्मिकी मोहल्ले में 21 अक्टूबर की रात तकरीबन 11:45 हुई थी. गुलफाम उस वक़्त भी किसी को आखरी डिलीवरी देने जा रहा था. पिटाई के बाद वो किसी तरह जान बचाकर भाग गया. उसके पूरे शरीर में गहरे जख्म के निशान है. सिर पर भी कई टांके लगाने पड़े हैं.
इस मामले में पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच की जा रही है, ताकि हमले के पीछे की असल वजह और अन्य आरोपियों की भूमिका साफ़ हो सके कि आखिर उनका मकसद क्या था?
वहीँ, मकामी लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इलाके में इस तरह की वारदात हुई हो. इससे पहले भी नाम पूछकर या मुसलमान होने की वजह से कई लड़कों के साथ मारपीट की जा चुकी है.
दिल्ली के बाहर भी लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर में मुस्लिम डिलीवरी बॉय होने की वजह से आर्डर कैंसल करने और उसके साथ मारपीट या बदतमीजी करने के मामले सामने आ चुके हैं.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam