Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974076
Zee SalaamIndian Muslim

दिल्ली के गोकुलपुरी में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से नाम पूछकर किया गया हमला; सर में गंभीर चोट

Muslim Delivery Boy attacked in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय से नाम पूछकर उसपर हमला करने का मामला सामने आया है. यह घटना गोकुलपुरी की बाल्मिकी मोहल्ले में 21 अक्टूबर की रात में हुई थी. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

घायल डिलीवरी बॉय गुलफाम
घायल डिलीवरी बॉय गुलफाम

Muslim Delivery Boy attacked in Delhi: नाम पूछकर मुस्लिम डिलीवरी बॉय से मारपीट करने का रोग अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँच गया है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना इलाके में 37 वर्षीय एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय गुलफाम पर कुछ लोगों ने सिर्फ उसका नाम पूछने के बाद हमला कर दिया. पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित गुलफाम और उसके परिजनों ने बताया कि यह वारदात 21 अक्टूबर की है. पीड़ित गुलफाम रोज की तरह इस इलाके में डिलीवरी करने जा रहा था, तभी रास्ते में खड़े कुछ नामालूम लोगों ने उसे रोक लियाम, और उससे पूछताछ करने लगे. उससे उसका नाम पूछा, जब उसने अपना नाम गुलफाम बताया उसके बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी. 
 
गुलफाम ने बताया कि हमलावरों ने उसका सुनते ही बिना किसी वजह के उसके साथ गाली-गलौज करने लगे. फिर उसे एक खाली प्लॉट मेंले गए और वहां  ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे और लात-घूसों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. 

ये हमला गोकुलपुरी की गली नंबर 18 के बाल्मिकी मोहल्ले में 21 अक्टूबर की रात तकरीबन 11:45 हुई थी. गुलफाम उस वक़्त भी किसी को आखरी डिलीवरी देने जा रहा था. पिटाई के बाद वो किसी तरह जान बचाकर भाग गया. उसके पूरे शरीर में गहरे जख्म के निशान है. सिर पर भी कई टांके लगाने पड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच की जा रही है, ताकि हमले के पीछे की असल वजह और अन्य आरोपियों की भूमिका साफ़ हो सके कि आखिर उनका मकसद क्या था? 

वहीँ, मकामी लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इलाके में इस तरह की वारदात हुई हो. इससे पहले भी नाम पूछकर या मुसलमान होने की वजह से कई लड़कों के साथ मारपीट की जा चुकी है. 

दिल्ली के बाहर भी लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर में मुस्लिम डिलीवरी बॉय होने की वजह से आर्डर कैंसल करने और उसके साथ मारपीट या बदतमीजी करने के मामले सामने आ चुके हैं.

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Muslim Delivery BoyHate against MuslimCrime against Muslimsmuslim newsSalaam News

Trending news

Varanasi News
ज्ञानवापी मस्जिद वजूखाने का सील कपड़ा फटा; अब कोर्ट ने दिया ये आदेश
Muslim Delivery Boy
दिल्ली के गोकुलपुरी में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से नाम पूछकर किया गया हमला; गंभीर चोट
Delhi News
JNU में 'I Love Muhammad' के पोस्टर से मचा हड़कंप; प्रशासन जांच में जुटा
Bihar News
बिहार में बेचा जा रहा मरे हुए बाहुबली नेता का डर; शाह बोले- 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए
khyber pakhtunkhwa blast
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 8TTP आतंकवादी ढेर; लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ाया
Maharashtra news
महाराष्ट्र में बीजेपी का नाम बदलो मिशन जारी, अब इस्लामपुर बनेगा 'ईश्वरपुर'!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने हिन्दुओं को दिया कब्ज़ा हटाने का नोटिस; ब्राम्हण समाज चिरागपा
Bihar Assembly Election 2025
आज़म खान को बिहार चुनाव में मिली ये ख़ास जिम्मेदारी; NDA का रोकेंगे विजय रथ!
Fire in Mosque
MP के छतरपुर में मस्जिद में घुसकर लगाई आग; धार्मिक ग्रन्थ जलने से गाँव में आक्रोश!
Pakistan News
कई सालों बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट में होगा बड़ा बदलाव; गृह मंत्रालय से मिली मंज़ूरी