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बच्चों संग सुकून के पल बिताने गया था मुस्लिम परिवार हो गया 'इस्लामोफोबिया' का शिकार, VIDEO वायरल

Naneghat Viral Video: महाराष्ट्र के नानेघाट में 'रिवर्स वॉटरफॉल' देखने गए एक मुस्लिम परिवार का अपने बच्चों के साथ का वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर इस्लामफ़ोबिया और धार्मिक भेदभाव को लेकर बहस छेड़ दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:08 AM IST
बच्चों संग सुकून के पल बिताने गया था मुस्लिम परिवार हो गया 'इस्लामोफोबिया' का शिकार, VIDEO वायरल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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