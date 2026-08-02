बच्चों संग सुकून के पल बिताने गया था मुस्लिम परिवार हो गया 'इस्लामोफोबिया' का शिकार, VIDEO वायरल

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के मशहूर 'नानेघाट रिवर्स वॉटरफॉल' पर शांति से घूमने गए एक मुस्लिम परिवार को हिंदुत्व समर्थकों के एक समूह की तरफ से 'इस्लामोफोबिया' का सामना करना पड़ा. यह वॉटरफॉल एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो अपने पुराने व्यापारिक रास्ते और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. परिवार अपने बच्चों के साथ वहां की सुंदरता और शांत माहौल का आनंद ले रहे थे. इसी बीच, कुछ लोगों ने हल्दीघाटी की लड़ाई के बारे में एक मशहूर कविता की पंक्तियां गाना शुरू कर दिया.
"गूंज उठी है हल्दीघाटी घोड़ों के इन टापों से; वीरों की यह सेना लेकर, राणा लड़ता मुग़लों से" इसका मतलब है, घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट से हल्दीघाटी गूंज उठी है. बहादुर योद्धाओं की इस सेना का नेतृत्व करते हुए राणा मुग़लों से लड़े थे. इन नारों के बीच परिवार साफ तौर पर असहज महसूस कर रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूज़र्स इस वीडियो पर अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं. इससे पहले भी कई बार हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मुस्लिम परिवार को देखकर धार्मिक नारे लगाए हैं.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
दरअसल, वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मुस्लिम परिवार 'नानेघाट रिवर्स वॉटरफ़ॉल' पहुंचा है. ग्रुप की एक महिला ने नकाब पहना हुआ है. नकाब देखकर, छह-सात लड़कों का एक ग्रुप ऐसी बातें या नारे बोलने लगता है जो उकसाने वाले लगते हैं. इसके बावजूद मुस्लिम परिवार कोई प्रतिक्रिया नहीं देता. हालांकि, यह साफ है कि वे असहज महसूस कर रहे हैं. आस-पास मौजूद दूसरे लोग भी इन नारों की वजह से असहज लग रहे थे. आजकल देश में यह एक चलन बन गया है कि जब भी मुस्लिम दिखते हैं, तो आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं.
किसने लिखी थी ये कविता
गौरतलब है कि यह कविता 1940 के दशक के मशहूर हिंदी कवि और लेखक श्याम नारायण पांडे ने लिखी थी. इसमें मेवाड़-राजपूताना के राजा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन है. श्याम नारायण पांडे अपनी रचना 'जौहर' के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं. यह लोक शैली में लिखी गई एक लोक-कथा है, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आत्म-बलिदान का वर्णन है. हल्दीघाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को अरावली पर्वतमाला में लड़ी गई थी, जो राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैली हुई है. महाराणा प्रताप ने आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के साथ लड़ाई लड़ी थी, जो मुग़ल बादशाह अकबर के सहयोगी थे.