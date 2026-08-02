बच्चों संग सुकून के पल बिताने गया था मुस्लिम परिवार हो गया 'इस्लामोफोबिया' का शिकार, VIDEO वायरल

किसने लिखी थी ये कविता

गौरतलब है कि यह कविता 1940 के दशक के मशहूर हिंदी कवि और लेखक श्याम नारायण पांडे ने लिखी थी. इसमें मेवाड़-राजपूताना के राजा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन है. श्याम नारायण पांडे अपनी रचना 'जौहर' के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं. यह लोक शैली में लिखी गई एक लोक-कथा है, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आत्म-बलिदान का वर्णन है. हल्दीघाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को अरावली पर्वतमाला में लड़ी गई थी, जो राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैली हुई है. महाराणा प्रताप ने आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के साथ लड़ाई लड़ी थी, जो मुग़ल बादशाह अकबर के सहयोगी थे.