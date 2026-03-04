होली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: दुनिया भर के रहने वाले हिंदू परिवार आज (4 मार्च) को होली का त्योहार खुशी के साथ मना रहे हैं. भारत में भी लोग रंग और गुलाल के साथ होली का जश्न मना रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होली के दौरान हुरदंग की खबर सामने आई है. पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव में होली खेल रहे कुछ दबंगों ने एक मुस्लिम परिवार के घर पर हमला किया और संबंधित घर के दरवाजे को तोड़ दिया. दरवाजा तोड़ने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. आरोप है कि दबंगों ने संबंधित मुस्लिम परिवार को जान से मारने की धमकी दी है.

इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है. जानकारी के मुताबिक आरोपी दबंग पीड़ित परिवार से रंजिश रखते हैं. पीड़ित शाइस्ता बेगम ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस इस घटना से संबंधित आरोपियों की पहचान के लिए CCTV वीडियो खंगाल रही है. दबंगों की इस हरकत से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही होली के दिन हुई वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है.

एक तरफ होली के अवसर पर पीलीभीत में मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ तो वहीं, दूसरी ओर बाराबंकी जिले के देवा शरीफ स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के हजारों लोगों ने आपस में होली खेली और देश में भाईचारे का संदेश दिया.