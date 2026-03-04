Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3130115
Zee SalaamIndian Muslimहोली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल

होली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में होली के मौके पर कुछ दबंगों ने एक मुस्लिम परिवार के घर पर हमला किया और घर के दरवाजे को तोड़ दिया. साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:14 PM IST

Trending Photos

होली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: दुनिया भर के रहने वाले हिंदू परिवार आज (4 मार्च) को होली का त्योहार खुशी के साथ मना रहे हैं. भारत में भी लोग रंग और गुलाल के साथ होली का जश्न मना रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होली के दौरान हुरदंग की खबर सामने आई है. पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव में होली खेल रहे कुछ दबंगों ने एक मुस्लिम परिवार के घर पर हमला किया और संबंधित घर के दरवाजे को तोड़ दिया. दरवाजा तोड़ने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. आरोप है कि दबंगों ने संबंधित मुस्लिम परिवार को जान से मारने की धमकी दी है.

इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है. जानकारी के मुताबिक आरोपी दबंग पीड़ित परिवार से रंजिश रखते हैं. पीड़ित शाइस्ता बेगम ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस इस घटना से संबंधित आरोपियों की पहचान के लिए CCTV वीडियो खंगाल रही है. दबंगों की इस हरकत से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही होली के दिन हुई वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है. 

इसे भी पढ़ें: 'जो रब है वही राम' के पैगाम के साथ खेली गई होली; देवा शरीफ दरगाह से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

एक तरफ होली के अवसर पर पीलीभीत में मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ तो वहीं, दूसरी ओर बाराबंकी जिले के देवा शरीफ स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के हजारों लोगों ने आपस में होली खेली और देश में भाईचारे का संदेश दिया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMuslim Family Attack On Holiminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
होली के दौरान मुस्लिम परिवार पर हमला, दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी
muslim news
मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक फैली जंग की आग; US ने ईरानी जहाज को समुद्र में डुबोया
muslim news
'जो रब है वही राम' के पैगाम के साथ खेली गई होली; देवा शरीफ दरगाह से दिया खास संदेश
muslim news
युद्ध के बीच ईरान को बढ़ा झटका, अमेरिका ने एक समुद्री जहाज को किया नष्ट?
muslim news
ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, गुस्साए ट्रंप की स्पेन को धमकी
Iran US Tensions
'दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगे', ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी धमकी
holi celebration
रंगों के त्योहार पर मोहब्बत की मिसाल, सड़कों पर उतरकर मुस्लिमों ने खिलाई गुजिया
iran news
शहर में सुप्रीम लीडर को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जानें कहां होगी नमाज़-ए-जनाज़ा
iran israel war
दुनिया की तेल लाइफलाइन पर संकट! होर्मुज स्ट्रेट को लेकर IRGC ने किया बड़ा ऐलान
UAE Passengers Return
'कोई पैनिक सिचुएशन नहीं', UAE से लौटे पैसेंजर ने बताई जमीनी हकीकत