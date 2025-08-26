मुसलमानों में भी पॉपुलर हुए प्रेमानंद महाराज; आरिफ के बाद इस लड़की ने की किडनी देने की पेशकश
Madhya Pradesh News: आरिफ के बाद अब मेहनाज खान ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी मर्जी से संत प्रेमानंद महाराज को एक किडनी डोनेट करने की पेशकस की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:26 PM IST

Trending Photos

Madhya Pradesh News: संत प्रेमानंद महाराज की फैन फॉलोइंग सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के बीच नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच भी है. मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच उन्हें काफी पसंद किया जाता है. इसकी वजह यह है कि जहां एक तरफ धार्मिक गुरू नफरत फैलाने में व्यस्त हैं. वहीं, दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज जैसे संत समाज में सदभावना और अध्यात्म से जुड़ने की बात करते हैं. 

दरअसल, बात यह है कि मध्य प्रदेश के आरिफ चिश्ती के बाद अब एक मुस्लिम युवती ने संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकस कर दी है.  मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने 18 वर्षीय मेहनाज खान ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकस कर सर्व धर्म एकता और इंसानियत की मिसाल पेश की है. 

मेहनाज खान उन्होंने यह बात जिले के कलेक्टर को संबोधित पत्र में लिखी है, जिसे संत प्रेमानंद महाराज तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है. पत्र में मेहनाज ने लिखा है कि वे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की जिला ब्रांड एंबेसडर है. सोशल मीडिया के माध्यम से मेहनाज को यह जानकारी मिली कि संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं. यह जानकर वे बेहद व्यथित हुईं और उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी एक किडनी अपनी मर्जी से प्रेमानंद महाराज को डोनेट करें.

मेहनाज ने अपने पत्र में लिखा है संत प्रेमानंद महाराज सर्व धर्म एकता के पैरोकार हैं. अगर मेरी एक किडनी से प्रेमानंद महाराज को नया जीवन मिल सकता है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी. मेहनाज ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद को सुना, तभी से उनकी बातों से वह बहुत प्रभावित हुई. 

इससे पहले मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी के रहने वाले आरिफ चिश्ती ने भी जिला अधिकारी को एक पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी अपनी मर्जी से डोनेट करने की पेशकस की थी. आरिफ को भी सोशल मीडिया के जरिए मालूम चला था कि संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

