India vs Pakistan मैच से पहले मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड का जलवा, तिरंगे संग भारत की जीत की दुआ

India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड में दुनियाभार के क्रिकेट प्रेमियों की नजर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मैच पर टिकी हैं. भारत की जीत के लिए पूरे देश में दुआओं और पूजा का दौर शुरू हो चुका है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस मैच को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेश के संभल क्षेत्र में मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड का जोश खास तौर देखने लायक है.

संभल में मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड ने भारत की जीत के समर्थन में खास आयोजन करते हुए मैच देखने के लिए विशेष बंदोबस्त किए. जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड की छात्राओं ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सामूहिक रूप से मैच देखने की व्यवस्था की. इस दौरान छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट के साथ-साथ देशप्रेम का भी खुलकर इजहार किया. कार्यक्रम के दौरान भारत की जीत के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए, जिनमें "इंशाअल्लाह जीतेगा हिंदुस्तान", "हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद रहेगा" जैसे नारे शामिल रहे.

संभल क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही. मौके पर मौजूद मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड की छात्राएं भारत की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मैच से पहले उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. रमशा नाम की एक छात्रा ने बताया कि आज भारत पाकिस्तान के मैच के लिए खास आयोजन किया गया है. रमशा ने कहा कि आज के मैच में इंशाअल्लाह भारतीय टीम ही जीतेगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ही वर्ल्ड कप भी उठाएगी. कैफिया नाम की एक छात्रा ने कहा कि वह भारतीय टीम की सबसे बड़ी सपोर्टर है. कैफिया ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम हमेशा से जीतती आई है, आज भी सूर्यकुमार यादव की टीम जीतेगी.

बता दें, आज यानी इतवार को खेला जाने वाला यह मुकाबला श्रीलंका राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. ताजा अपडेट मिलने तक पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. इस मैच को लेकर फैंस में खासा उत्साह है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से श्रीलंका जाने वाली फ्लाइट्स के किराये लगभग दोगुने हो गए हैं, और कोलंबों में सारे होटल भर चुके हैं.

