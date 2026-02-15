Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3110735
Zee SalaamIndian MuslimIndia vs Pakistan मैच से पहले मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड का जलवा, तिरंगे संग भारत की जीत की दुआ

India vs Pakistan मैच से पहले मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड का जलवा, तिरंगे संग भारत की जीत की दुआ

Muslim Girls Brigade on Ind Pak Match: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर संभल में मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड का उत्साह देखने को मिला. छात्राओं ने तिरंगा लेकर सामूहिक रूप से मैच देखने की व्यवस्था की और भारत की जीत के समर्थन में नारे लगाए. मैच को लेकर देशभर में दुआओं और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:52 PM IST

Trending Photos

संभल में भारतीय टीम की हौसलाअफजाई के लिए नारे लगातीं मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड
संभल में भारतीय टीम की हौसलाअफजाई के लिए नारे लगातीं मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड

India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड में दुनियाभार के क्रिकेट प्रेमियों की नजर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मैच पर टिकी हैं. भारत की जीत के लिए पूरे देश में दुआओं और पूजा का दौर शुरू हो चुका है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस मैच को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेश के संभल क्षेत्र में मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड का जोश खास तौर देखने लायक है.

संभल में मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड ने भारत की जीत के समर्थन में खास आयोजन करते हुए मैच देखने के लिए विशेष बंदोबस्त किए. जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम गर्ल्स बिग्रेड की छात्राओं ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सामूहिक रूप से मैच देखने की व्यवस्था की. इस दौरान छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट के साथ-साथ देशप्रेम का भी खुलकर इजहार किया. कार्यक्रम के दौरान भारत की जीत के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए, जिनमें "इंशाअल्लाह जीतेगा हिंदुस्तान", "हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद रहेगा" जैसे नारे शामिल रहे.

यह भी पढ़ें: क्रिकेट मैदान से बाहर भी 'किंग कोहली' ने जीता दिल, अफगान क्रिकेटर गुरबाज को दिया स्पेशल बैट

Add Zee News as a Preferred Source

संभल क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही. मौके पर मौजूद मुस्लिम गर्ल्स ब्रिगेड की छात्राएं भारत की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मैच से पहले उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. रमशा नाम की एक छात्रा ने बताया कि आज भारत पाकिस्तान के मैच के लिए खास आयोजन किया गया है. रमशा ने कहा कि आज के मैच में इंशाअल्लाह भारतीय टीम ही जीतेगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ही वर्ल्ड कप भी उठाएगी. कैफिया नाम की एक छात्रा ने कहा कि वह भारतीय टीम की सबसे बड़ी सपोर्टर है. कैफिया ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम हमेशा से जीतती आई है, आज भी सूर्यकुमार यादव की टीम जीतेगी.

बता दें, आज यानी इतवार को खेला जाने वाला यह मुकाबला श्रीलंका राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. ताजा अपडेट मिलने तक पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. इस मैच को लेकर फैंस में खासा उत्साह है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से श्रीलंका जाने वाली फ्लाइट्स के किराये लगभग दोगुने हो गए हैं, और कोलंबों में सारे होटल भर चुके हैं.   

यह भी पढ़ें: तानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया 'रहस्यमयी जादू', जानें पूरी कहानी?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Sambhal newsMuslim Girls BrigadeIndia vs Pakistan matchmuslim news

Trending news

Nigeria News
ISIL का नाइजीरिया में कत्लेआम, बंदूकधारियों ने 46 लोगों को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
'Tipu Sultan पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही BJP'; कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप
Pakistan News
तानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया 'रहस्यमयी जादू'
muslim world news
गज़ा में इजरायल ने फिर किया हमला, 24 घंटे में 10 फिलिस्तीनियों की मौत
muslim news
BJP नेता ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदू विरोधी, ओवैसी पर बोला हमला
muslim news
अमरोहा में कांवड़ भंडारे पर बवाल, दो समुदाय आमने-सामने, कई घायल
muslim news
बुर्का पहन कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मुसलमान है या नहीं है? मौलाना के तीखे सवाल
muslim news
'टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह आंग्रेजो को लव लेटर नहीं लिखा, जंग लड़ी थी'- ओवैसी
muslim news
तारिक रहमान BAG के नए PM के रूप में लेंगे शपथ; भारत समेत 13 देशों को मिला न्योता
Pakistan News
पूर्व PM इमरान खान की आंख की रोशनी हो सकती है खत्म,PAK क्रिकेटरों ने की ये बड़ी अपील