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Zee SalaamIndian MuslimUmar Khalid: उमर खालिद को भेजो राज्यसभा; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!

Umar Khalid: "उमर खालिद को भेजो राज्यसभा"; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!

Umar Khalid in Rajasthan Rajya Sabha Election: राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले उमर खालिद को उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई है. कई मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से इस पर विचार करने की अपील की है. फिलहाल उमर खालिद 2020 दिल्ली दंगा मामले में जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका 2026 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:34 PM IST

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उमर खालिद (फाइल फोटो)
उमर खालिद (फाइल फोटो)

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्तारूढ़ भारतयी जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने के लिए हार-जीत का गणित लगा रही हैं. इसी बीच एक नई मांग ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अलावा कई मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से अपील की है कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए.

इस मांग को उठाने वाले संगठनों का कहना है कि यह फैसला कांग्रेस की संवैधानिक मूल्यों, न्याय और समावेशी सियासत के प्रति प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी. उनका मानना है कि अगर पार्टी इस दिशा में कदम उठाती है, तो यह एक मजबूत सियासी संदेश देगा. फिलहाल, उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इन मुस्लिम संगठनों ने की उमर को राज्यसभा भेजने की मांग
दरअसल, जून में राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने जा रही हैं. मौजूदा विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के दो सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है, जबकि इंडिय नेशनल कांग्रेस के खाते में एक सीट आने का अनुमान है. कांग्रेस के कोटे की एक सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, और पार्टी के कई नेताओं ने इस सीट से उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग की है. 

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इस मुद्दे को लेकर राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन रशीद ने सोमवार (23 मार्च) को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक पत्र लिखकर औपचारिक अनुरोध किया है. मोहसिन रशीद ने अपने पत्र में कहा कि उमर खालिद को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी की लोकतांत्रिक और समावेशी सोच को मजबूती मिलेगी.

वहीं, राजस्थान मुस्लिम अलायंस के साथ मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने भी इस मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए.

उमर खालिद बगैर ट्रायल पांच साल से जेल में हैं बंद
गौरतलब है कि उमर खालिद फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं. दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने उन पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है. साल 2020 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों को मुख्य आरोपी बताते साल 2020 में गिरफ्तार कर लिया था. 

बीते पांच सालों से उमर खालिद जेल में बंद हैं. इतना लंबा वक्फा गुजर जाने के बावजूद उमर खालिद पर लगे आरोपों का अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है. इस साल की शुरूआत में यानी जनवरी 2026 में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिक खारिज कर दी. इसके बाद यह मामला न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस मांग पर क्या फैसला लेता है और राज्यसभा चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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