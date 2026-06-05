“5 मुस्लिम नेताओं को बनाओ मंत्री”, कर्नाटक में डीके सरकार को उलेमाओं की खुली चेतावनी

Karnataka News: कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है. लेकिन डीके शिवकुमार की कैबिनेट में मुस्लिम समुदाय के एक नेता को मंत्री बनाया गया है. इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है. मुस्लिम उलेमाओं ने कांग्रेस सरकार से राज्य मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम वोटरों के समर्थन से सत्ता में आई है, इसलिए समुदाय को सरकार में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. इस मांग को लेकर बुधवार शाम हुबली के बेल्लीनगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं की एक बैठक आयोजित की गई.

बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेताओं बीजेड ज़मीर अहमद खान, एनए हरीस, तनवीर सैत और सलीम अहमद को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठाई गई. नेताओं ने कहा कि डीके सरकार में मंत्री यूटी खादर को पहले ही एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद दिया जा चुका है, इसलिए अब समुदाय के दूसरे सीनियर नेताओं को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए. बैठक को संबोधित करते हुए एक धार्मिक नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर पांच मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने कहा, “अगर पांच मुस्लिम नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो हालात के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी.”

मुस्लिम नेताओं की कांग्रेस को चेतावनी

एक दूसरे उलेमा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने हमेशा कांग्रेस को एकजुट होकर वोट दिया है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि समुदाय ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए अब सरकार को भी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि मुस्लिम समुदाय लगातार कांग्रेस का समर्थन करता आया है और राज्य की राजनीति में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है. नेताओं का कहना था कि जिन मुस्लिम नेताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं, उन्होंने पिछले 35 से 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी और समुदाय के लिए काम किया है. इसलिए उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए.