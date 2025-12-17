बुरे फंसे '10 रुपये के बिस्कुट' वाले शादाब जकाती; जारी हुआ फतवा, पुलिस में भी शिकायत

Bhopal News Today: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. देश-विदेश में सोशल मीडिया पर पहचान बना चुके शादाब जकाती के खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. भोपाल की ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कमेटी की ओर से शादाब जकाती के खिलाफ फतवा जारी किए जाने का भी दावा किया गया है.

मस्जिद में वीडियो बनाकर बुरा फंसे शादाब जकाती

पूरा मामला भोपाल स्थित विश्व प्रसिद्ध ताज-उल-मस्जिद से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि शादाब जकाती ने ताज-उल-मस्जिद परिसर में एक वीडियो शूट किया, जो इस्लामिक नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वीडियो में एक महिला को जूते पहने और बिना दुपट्टे के मस्जिद के अंदर दिखाया गया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम कमेटियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

कमेटी का आरोप है कि शादाब जकाती ने इस्लामिक नियमों को तोड़ते हुए मस्जिद में वीडियो बनाया और मजहब से खिलवाड़ किया. इसे लेकर भोपाल समेत अन्य जगहों पर मुस्लिम संगठनों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने यह भी कहा है कि वे उन भोपाल के इन्फ्लुएंसर्स की भी तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में शादाब जकाती का साथ दिया.

'नवाब साहब होते तो माफ नहीं करते'

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने इस मामले को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. इतिहास की ऐतिहासिक और दुनिया में मशहूर मस्जिद में इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं." उन्होंने कहा, "मस्जिद में जूते-चप्पल पहनकर, बेपर्दा और बेहया औरतों के साथ वीडियो बनाया जा रहा है. अगर आज नवाब साहब होते, तो इस तरह की हरकत करने वालों को माफी नहीं मिलती."

शमशुल हसन ने प्रशासन से मांग की है कि शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादतगाह में कुछ लोग सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए नापाक हरकतें कर रहे हैं और मस्जिदों को नाच-गाने का अड्डा बनाना चाहते हैं. उन्होंने शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

कौन हैं शादाब जकाती?

कमेटी की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. बता दें, सोशल मीडिया पर '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' की एक वीडियो ने शादाब जकाती को रातों रात मशहूर बना दिया. शादाब जकाती का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इंचौली कस्बे से है. वह पहले सऊदी अरब में ड्राइवर का काम कर चुके हैं और अब कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के रूप में मशहूर हैं.

