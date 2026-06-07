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Cow National Mother Demand: देश की सियासत में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है. देश में जिस तरह से गाय के नाम पर राजनीति हो रही थी उस पर देश के मुसलमानों ने ब्रेक लगा दिया है. देश की मिल्ली जमाअतों ने अब मांग करना शुरू कर दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए. जमीअत उलमा ए हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद ए हदीस मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तो मुहिम चला दी है.
शिया आलिम ए दीन मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नक़वी ने भी मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए. यही नहीं बल्कि देश में अब मुस्लिम नौजवानों की जानिब से मुस्लिम गौ रक्षक दल सामने आए! गुजरात में कई नौजवान अब गाय की रक्षा करते नज़र आ रहे हैं. इस बार ईद उल अज़हा के मौक़ा पर मुसलमानों ने ऐलान किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे और ऐसा ही किया , कोई क़ुर्बानी नहीं की. अब यह ऐलान गाय माता पर राजनीति करने वालों को हज़म नहीं हो रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक भाषण में मुसलमानो की मांग को सियासत क़रार दिया है. उन्होंने गाय को केवल एक पशु मानने वालों की सोच को 'पशुवत' बताया है. गौ-रक्षा सम्मेलनों और विभिन्न मंचों पर गाय पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि गाय माँ है. उनके अनुसार गाय हमारी माता है और जो लोग इसे मात्र एक पशु कहते हैं, उनकी सोच पर उन्होंने सवाल उठाया है. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर उनका दोटूक कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति में पहले से ही 'माता' के रूप में पूजनीय है, जिसे किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं है. वह कड़ी चेतावनी भी देते हैं. गौ-तस्करों और गाय को नुकसान पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में गौ-हत्या या गाय के साथ क्रूरता करने वालों को जेल भेजा जाएगा.
अब सवाल यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों? बंगाल , असम , नार्थ ईस्ट क्यों नहीं ? पश्चिम बंगाल में अब भाजपा की सरकार है. वहां क़ानून बनाया गया है कि 14 साल के बाद गाय को खाया जा सकता है कोई रुकावट नहीं. असम में भाजपा सरकार है. वहां के मुख्यमंत्री हेमंता विस्वशर्मा कहते हैं कि गाय को घर में खा सकते हो लेकिन होटल और पब्लिक जगह पर नहीं. नार्थ ईस्ट की बात आती है तो भाजपा कहती है यहाँ तो गाय मिथुन है. अब बताया जाए यह क्या है ?
यूनिफार्म सिविल कोड की बात करने वाली भाजपा गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से डरती है क्यूंकि इससे उनकी तिजारत को भी ख़तरा है. ख़ुद इनकी सरकारों में जिस गाय माता पर आस्था है वहां एक क़ानून लागू नहीं हो पा रहा है. तो क्या इसके लिए देश का मुस्लिम ज़िम्मेदार है? ऐसे सवाल पर ख़ुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां भी ख़ामोश हो जाती हैं. कहाँ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी. वह मुसलमानों की इस मांग के साथ क्यों नहीं आती? योगी जी से क्यों नहीं कहती कि मुसलमान राजनीती नहीं कर रहा है बल्कि सच्चाई बयान कर रहा है.
मैं विपक्ष से पूछता हूँ कि हरियाणा के गौ शालाओं में जो गाय मर रही हैं उस मुद्दे को कांग्रेस वहां क्यों नहीं उठा रही है? राजस्थान में 500 से ज़्यादा गाय मर गई , बदबू आने लगी लेकिन कांग्रेस चुप है. भाजपा और सरकार को क्यों नहीं घेरा गया? क्या सरकार से गौ शालाओं की जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? सरकार जो बजट देती है क्या गौ शालाओं में उनका उपयोग गाय को खाना खिलाने में होता है? क्या इन सबकी जांच नहीं होनी चाहिए ? सड़कों पे गाय की मौत क्या कोई मुद्दा नहीं है ? यह अहम् सवाल सरकार और विपक्ष दोनों से है.
लेखक:- डॉ मुमताज़ आलम रिज़वी (सीनियर पत्रकार और राजनितिक विश्लेषक हैं)