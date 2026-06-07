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Opinion: गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, सीएम योगी ने मुसलमानों की मांग को सियासत क्यों समझा?

Cow National Mother Demand: देश में गाय को लेकर चल रही राजनीति के बीच अब कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने गाय को “राष्ट्रीय माता” का दर्जा देने की मांग उठाई है. अरशद मदनी और कल्बे जव्वाद नक़वी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन जताया है. वहीं कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा “मुस्लिम गौ रक्षक दल” बनाने और ईद-उल-अजहा पर गाय की कुर्बानी न करने के ऐलान की भी चर्चा है.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST
Opinion: गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, सीएम योगी ने मुसलमानों की मांग को सियासत क्यों समझा?

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