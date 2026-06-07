शिया आलिम ए दीन मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नक़वी ने भी मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए. यही नहीं बल्कि देश में अब मुस्लिम नौजवानों की जानिब से मुस्लिम गौ रक्षक दल सामने आए! गुजरात में कई नौजवान अब गाय की रक्षा करते नज़र आ रहे हैं. इस बार ईद उल अज़हा के मौक़ा पर मुसलमानों ने ऐलान किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे और ऐसा ही किया , कोई क़ुर्बानी नहीं की. अब यह ऐलान गाय माता पर राजनीति करने वालों को हज़म नहीं हो रहा है.



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक भाषण में मुसलमानो की मांग को सियासत क़रार दिया है. उन्होंने गाय को केवल एक पशु मानने वालों की सोच को 'पशुवत' बताया है. गौ-रक्षा सम्मेलनों और विभिन्न मंचों पर गाय पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि गाय माँ है. उनके अनुसार गाय हमारी माता है और जो लोग इसे मात्र एक पशु कहते हैं, उनकी सोच पर उन्होंने सवाल उठाया है. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर उनका दोटूक कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति में पहले से ही 'माता' के रूप में पूजनीय है, जिसे किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं है. वह कड़ी चेतावनी भी देते हैं. गौ-तस्करों और गाय को नुकसान पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में गौ-हत्या या गाय के साथ क्रूरता करने वालों को जेल भेजा जाएगा.