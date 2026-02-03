Mathura: झूठा निकला दाढ़ी-टोपी वाले मुस्लिम हेडमास्टर पर स्कूल में नमाज़ पढ़ाने का इल्ज़ाम; निलंबन का आदेश रद्द!

नई दिल्ली: वो स्कूल में छोटे- छोटे बच्चों का ब्रेनवॉश करते हैं. इस्लाम को बेहतर तो हिंदू मज़हब को खराब बताते हैं.स्कूल में ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाते हैं. स्कूल में इस्लामिक माहौल बनाया जा रहा है. बच्चों को बहला-फुसलाकर इस्लाम मज़हब के लिए तैयार करते हैं. हिंदू देवी-देवताओं की बेइज़्ज़ती करते हैं. हिंदू मज़हब को लेकर मुतनाज़ा तब्सिरा भी करते हैं.स्कूल कैंपस में बाहर से तब्लीगी जमात के लोग बुलाए जाते हैं. ये लोग बच्चों पर इस्लाम मज़हब अपनाने का दबाव बनाते हैं. बच्चों को ये भी बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम है.स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराया जाता है. अगर बच्चे राष्ट्रगान गाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें डांट दिया जाता था. खुद हेडमास्टर कभी राष्ट्रगान नहीं करते हैं.

ये सारे इल्ज़ाम मथुरा के एक स्कूल के हेडमास्टर पर हैं, जो मुसलमान हैं और उनका नाम जान मोहम्मद है. वो कुरता- पाजामा पहनते हैं. दाढ़ी रखते हैं और सर पर जालीदार टोपी पहनते हैं. बस यही उनका असली कसूर है.

ये इलज़ाम लगाया मथुरा के एक लोकल BJP लीडर दुर्गेश प्रधान ने. इलज़ाम लगते ही अफसर ने मास्टर को सस्पेंड भी कर दिया.लेकिन जब विभाग को जब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली और अपनी गलती का एहसास हुआ तो मास्टर साहब की मास्टरी फिर से बहाल कर दी.



दरअसल, हम बात कर रहे हैं, मथुरा के एक प्राइमरी स्कूल की जहाँ कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 89 मुस्लिम और बाक़ी हिंदू बच्चे हैं. स्कूल स्टाफ में 8 लोग टीचर तैनात हैं, इनमें 7 हिंदू हैं. यानी सिर्फ एक हेडमास्टर ही गैर हिंदू हैं,और बदक़िस्मती से उनका नाम जान मोहम्मद हैं, यानी वो मुसलमान हैं.

इसी इलाक़े में एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं दुर्गेश प्रधान जिनकी आंखों में जान मोहम्मद हमेशा से खटकते थे.शायद दुर्गेश प्रधान नफरत के इस दौर में मोहम्मद दीपक की तरह इंसानियत की नहीं, बल्कि नफरत के रास्ते से मशहूर होना चाहते थे. उनसे मास्टर जान मोहम्मद की दाढ़ी- टोपी और कुरता- पाजाम देखा नहीं जा रहा था. सहन नहीं हो रहा था.

स्कूल में ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं

दुर्गेश प्रधान ने स्कूल के प्रिंसिपल जान मोहम्मद पर एक साथ कई इल्ज़ाम लगा दिए. मसलम वो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेनवॉश करते हैं. इस्लाम को बेहतर तो हिंदू मज़हब को खराब बताते हैं.इतना ही नहीं ये भी इल्ज़ाम लगाया कि, स्कूल में ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करवाते.

अधिकारी ने माना कि हेडमास्टर जान मोहम्मद का व्यवहार काफी अच्छा है

दिलचस्प बात ये है कि दुर्गेश प्रधान ने 30 जनवरी को मथुरा की BSA रतन कीर्ति को जान मोहम्मद की शिकायत की थी. इसके बाद अगले ही दिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ने बिना आरोपों के जांच- पड़ताल के हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया. शायद सोचा होगा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं दुर्गेश प्रधान आरोप लगा रहे हैं, तो जान मोहम्मद ने ये गुनाह किया ही होगा. हालांकि, मथुरा की BSA रतन कीर्ति ये भी मानती हैं कि जान मोहम्मद 2007 से इस स्कूल में थे लेकिन पहले कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली. उनका आचरण और व्यवहार काफी अच्छा था. अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक ही स्कूल में पिछले 19 सालों से टिके नहीं होते?

स्कूल में ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाने, राष्ट्रगान न करवाने, बच्चों के ब्रेनवाश करवाने जैसे इल्ज़ाम पर स्कूल के हिंदू टीचर भी हैरान और परेशान हैं. सभी टीचर ने एक सुर में जान मोहम्मद के बारे में जो बताया वो दुर्गेश प्रधान के इल्ज़ाम से बिलकुल उलट है.दिलचस्प ये है कि स्कूल में CCTV लगे हैं, हर हरकत की मॉनिटरिंग होती है, ऐसे में इन माहौल में कोई भी टीचर वो भी एक मुसलमान क्या ऐसी गुस्ताख़ी कर सकता है? स्कूल के एक भी हिन्दू छात्र ने नहीं कहा कि स्कूल में ऐसा कुछ होता है?

