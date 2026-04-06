नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों में खूनी संघर्ष, तीन घटनाओं में 26 की मौत

Nigeria News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मुस्लिम बाहुल्य मुल्क नाइजीरिया से हिंसा की दर्दनाक घटना सामने आई है. नाइजीरिया के तीन अलग-अलग हिस्सों में हुए हमलों ने ईस्टर जैसे पवित्र त्योहार की खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया. इन हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

नाइजीरिया की सेना और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, सबसे बड़ा हमला शनिवार को हुआ, जब हथियारबंद लोगों ने बेन्यू राज्य के ग्वेर वेस्ट इलाके के म्बालोम समुदाय पर धावा बोल दिया था. इस हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, बेन्यू के गवर्नर हायसिन्थ आलिया ने इतवार को हमले की पुष्टि की, लेकिन मृतकों की संख्या साफतौर पर नहीं बताई. हालांकि, स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि हमले में मरने वालों की संख्या 17 है.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया लंबे समय से हिंसा से जूझ रहा है. यहां जमीन और चराई इलाकों को लेकर ज्यादातर मुस्लिम फुलानी चरवाहों और ईसाई किसानों के बीच अक्सर विवाद होता है, जो कई बार खूनी संघर्ष में बदल जाता है. इसके अलावा इस क्षेत्र में कई आपराधिक गिरोह भी एक्टिव हैं. स्थानीय निवासी तरहाना सैमसन ने इस हमले को तबाही लाने वाला बताया. उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है और यही वह समय होता है, जब लोग खेती की तैयारी करते हैं. ऐसे हालात में अब लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वे खेती कैसे शुरू करें.

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इसी बीच एक और हमला शनिवार सुबह देश के नॉर्थ ईस्ट राज्य बोर्नो में हुआ. यहां एक पुलिस मुख्यालय पर कथित इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकियों ने हमला कर दिया. लंबी मुठभेड़ के बाद चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी बोर्नो पुलिस ने दी.

तीसरा हमला इतवार (6 मार्च) को कडूना राज्य के अरिको गांव में ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान हुआ, जहां बंदूकधारियों ने पांच लोगों की हत्या कर दी. सेना के मुताबिक, हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हमलावर यहां से 31 लोगों को अपहरण करने की फिराक में थे, लेकिन सेना की कार्रवाई के बाद वह अपनी योजना में नाकाम रहे, और मौके से भाग गए.

सेना ने बताया कि मौके से पांच लोगों के शव बरामद किए गए हैं. साथ ही, भागते समय हमलावरों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसका अंदाजा खून के निशानों से लगाया जा रहा है. कडूना राज्य में पहले भी चर्चों पर हमले और अपहरण की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसी साल जनवरी में काजुरु इलाके के कुरमिन वली गांव से 150 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया गया था.

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