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किताबों के नाम-पर्चों से जिंदा होगी आजादी के नायकों की कहानी, मशहूर इतिहासकार ने शुरू की खास मुहिम

India Muslim Freedom Fighters History: आंध्र प्रदेश के इतिहासकार सैयद नसीर अहमद ने मुस्लिम मुजाहिदीन-ए-आजादी की कुर्बानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है. एक लाख नाम-पर्चों पर मुजाहिदीन-ए-आजादी की तस्वीर के साथ मुख़्तसर तआरुफ छपवाकर उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्कूलों में तलबा में बांटा जाएगा. साल 2018 में यह मुहिम काफी कामयाब रहा था.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 30, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:57 PM IST
किताबों के नाम-पर्चों से जिंदा होगी आजादी के नायकों की कहानी, मशहूर इतिहासकार ने शुरू की खास मुहिम
Image Credit: मुजाहिदीन-ए-आजादी के तारीख से रूबरु कराने के लिए खास मुहिम

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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