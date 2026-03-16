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लखनऊ में मुस्लिम पत्रकार की बेरहमी से पिटाई, वर्दी में गुंडागर्दी का CCTV वायरल

Lucknow Policeman Attack on Muslim Journalist: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलिसकर्मी का रवैया देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. बताया जा रहा है कि कार निकालने को लेकर हुए विवाद में एक पुलिसकर्मी ने मुस्लिम पत्रकार पर हमला कर दिया, जिससे उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं. शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:14 PM IST

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मुस्लिम पत्रकार की पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पिटाई
मुस्लिम पत्रकार की पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पिटाई

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों के अब पुलिस भी अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और भेदभाव करने से नहीं चूक रही है. हालिया दिनों प्रदेश के मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी लगाने के बाद अदालत ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं, अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलसकर्मी के जरिये मुस्लिम पत्रकार की पिटाई की घटना सामने आई है. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

दरअसल, राजधानी लखनऊ में कार निकालने को लेकर हुए विवाद में एक पुलिसकर्मी ने मुस्लिम पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी. पुलिसकर्मी के हमले में मुस्लिम पत्रकार गंभीर रुप से घायल हो गए. यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना लखनऊ के इंदिरानगर इलाके की बताई जा रही है. पीड़ित पत्रकार का नाम शमीम अख्तर है. उनका आरोप है कि कार निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया और बहस बढ़ने के बाद उनकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि पत्रकार के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान को मिली बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने मुकदमा न चलाने का दिया आदेश

वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी पुलिसकर्मी, पीड़ित पत्रकार का दरवाजा खोलकर गाली-गलौज करता नजर आ रहा है. इसके बाद आरोपी कार के अंदर बैठे मुस्लिम पत्रकार पर हमला कर देता है. पांव में पहने हुए बूट वाले जूते से हमला करता है, फिर कार से खींचते मारपीट करता है. इस दौरान आरोपी ने पत्रकार को अपशब्द भी कहे. पीड़ित पत्रकार की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके दोनों हाथों में गंभीर चोट देखी जा सकती है. जांच के बाद डॉक्टरों दोनों हाथों पर प्लास्टर लगा दिया है. 

घटना के बाद घायल पत्रकार ने इंदिरानगर थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. खास बात यह है कि जिस पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया गया है, वह भी इसी थाने में तैनात बताया जा रहा है. पत्रकार शमीम अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा है कि घटना के दौरान आसपास लगे CCTV कैमरों में पूरी मारपीट रिकॉर्डिंग हुई है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सकती है. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि फुटेज में स्पष्ट तौर पर पिटाई के दृश्य दिखाई देते हैं.

पीड़ित के मुताबिक, यह घटना कल की है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी. इसे लेकर पत्रकार और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है. उनका कहना है कि जब शिकायत और वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?

वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित के जरिये जिस नाम के पुलिसकर्मी का जिक्र किया गया है, उस नाम का कोई आरक्षी इंदिरानगर थाने में पोस्टेड नहीं है. पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: असम में ईद की खुशियां पड़ी फीकी, बीजेपी सरकार के बुलडोजर ने रौंद दिए इंडीजीनस मुसलमानों के घर

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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