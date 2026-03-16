लखनऊ में मुस्लिम पत्रकार की बेरहमी से पिटाई, वर्दी में गुंडागर्दी का CCTV वायरल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों के अब पुलिस भी अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और भेदभाव करने से नहीं चूक रही है. हालिया दिनों प्रदेश के मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी लगाने के बाद अदालत ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं, अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलसकर्मी के जरिये मुस्लिम पत्रकार की पिटाई की घटना सामने आई है. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

दरअसल, राजधानी लखनऊ में कार निकालने को लेकर हुए विवाद में एक पुलिसकर्मी ने मुस्लिम पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी. पुलिसकर्मी के हमले में मुस्लिम पत्रकार गंभीर रुप से घायल हो गए. यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना लखनऊ के इंदिरानगर इलाके की बताई जा रही है. पीड़ित पत्रकार का नाम शमीम अख्तर है. उनका आरोप है कि कार निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया और बहस बढ़ने के बाद उनकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि पत्रकार के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया.

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वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी पुलिसकर्मी, पीड़ित पत्रकार का दरवाजा खोलकर गाली-गलौज करता नजर आ रहा है. इसके बाद आरोपी कार के अंदर बैठे मुस्लिम पत्रकार पर हमला कर देता है. पांव में पहने हुए बूट वाले जूते से हमला करता है, फिर कार से खींचते मारपीट करता है. इस दौरान आरोपी ने पत्रकार को अपशब्द भी कहे. पीड़ित पत्रकार की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके दोनों हाथों में गंभीर चोट देखी जा सकती है. जांच के बाद डॉक्टरों दोनों हाथों पर प्लास्टर लगा दिया है.

घटना के बाद घायल पत्रकार ने इंदिरानगर थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. खास बात यह है कि जिस पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया गया है, वह भी इसी थाने में तैनात बताया जा रहा है. पत्रकार शमीम अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा है कि घटना के दौरान आसपास लगे CCTV कैमरों में पूरी मारपीट रिकॉर्डिंग हुई है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सकती है. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि फुटेज में स्पष्ट तौर पर पिटाई के दृश्य दिखाई देते हैं.

पीड़ित के मुताबिक, यह घटना कल की है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी. इसे लेकर पत्रकार और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है. उनका कहना है कि जब शिकायत और वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?

वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित के जरिये जिस नाम के पुलिसकर्मी का जिक्र किया गया है, उस नाम का कोई आरक्षी इंदिरानगर थाने में पोस्टेड नहीं है. पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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