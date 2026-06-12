बेंगलुरु की एक लीगल फर्म में लॉ इंटर्न के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद अमीन ने लिंक्डइन पर यह घटना शेयर की. उन्होंने कहा कि अपने दोस्त के साथ हुए इस कथित भेदभाव के बारे में जानकर उन्हें बहुत बुरा लगा. अमीन के मुताबिक, उनके एक कॉमन दोस्त (मुस्लिम) को इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि आरोप है कि उसे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम है. इस घटना ने हायरिंग के तरीकों में धार्मिक भेदभाव को लेकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है