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Muslim Law Student Face Religious Discrimination: भारत में हिंदूवादी संगठनों और संतों द्वारा मुस्लिम समाज का संपूर्ण बहिष्कार की मांग की जाती रही है. अब इसके असर दिखने लगे हैं. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कानून के स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी गई, क्योंकि उसकी धार्मिक पहचान मुस्लिम थी. यह घटना सामाजिक सौहार्द और मुस्लिम समुदाय को सिस्टमैटिक तरीके से हाशिये पर धकेले जाने की चिंता बढ़ाती है.
बेंगलुरु की एक लीगल फर्म में लॉ इंटर्न के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद अमीन ने लिंक्डइन पर यह घटना शेयर की. उन्होंने कहा कि अपने दोस्त के साथ हुए इस कथित भेदभाव के बारे में जानकर उन्हें बहुत बुरा लगा. अमीन के मुताबिक, उनके एक कॉमन दोस्त (मुस्लिम) को इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि आरोप है कि उसे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम है. इस घटना ने हायरिंग के तरीकों में धार्मिक भेदभाव को लेकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है
अमीन ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, "हाल ही में मुझे अपने एक कॉमन दोस्त से जुड़े एक चौंकाने वाले मामले के बारे में पता चला. उसे नौकरी के लिए मना नहीं किया गया था. असल में, उसे इंटरव्यू का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम है." अपने दावे के समर्थन में, अमीन ने एक कथित WhatsApp बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक रिक्रूटर ने कथित तौर पर लिखा था, "वह मुस्लिम है, इसलिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है."