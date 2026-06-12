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धर्म जानकर मुस्लिम लॉ स्टूडेंट को इंटरव्यू से किया बाहर; लिंक्डइन पर छिड़ी बहस

Muslim Law Student Face Religious Discrimination: बेंगलुरु में एक लॉ छात्र के साथ कथित धार्मिक भेदभाव का मामला सामने आया है. दावा है कि उसे सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से इंटरव्यू का मौका नहीं दिया गया. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और भर्ती प्रक्रियाओं में समान अवसर व धार्मिक निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:58 PM IST
धर्म जानकर मुस्लिम लॉ स्टूडेंट को इंटरव्यू से किया बाहर; लिंक्डइन पर छिड़ी बहस
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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