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कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद मुस्लिम वकीलों ने शराब की दुकानें बंद करने की मांग उठाई

Muslim Lawyers Demand Kanwar Route Restrictions Liquor: अमरोहा में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद मुस्लिम बिरादरी से जुड़े वकीलों ने नई मांग उठाई है. उन्होंने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर शराब की दुकानें बंद रखने और डीजे की आवाज सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नियंत्रित करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं होने पर वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:03 AM IST
कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद मुस्लिम वकीलों ने शराब की दुकानें बंद करने की मांग उठाई
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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