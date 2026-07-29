/कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद मुस्लिम वकीलों ने शराब की दुकानें बंद करने की मांग उठाई

Muslim Lawyers Demand Kanwar Route Restrictions Liquor: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर नॉनवेज बेचने वाले दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद मुस्लिम बिरादरी ने सवाल खड़े किए थे. इस मामले को लेकर मुस्लिम तंजीम ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप था. साथ ही यह तंजीम ने यह कहा था कि अगर इस मामले में कुछ नहीं हुआ, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे. वहीं, अब मुस्लिम बिरादरी से जुड़े वकीलों ने अमरोहा में कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर शराब की दुकानें बंद रखने और डीजे की आवाज कम रखने की उठाई मांग की है. मुस्लिम बिरादरी के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं हुआ तो करेंगे उच्च न्यायालय का रुख.