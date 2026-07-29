/कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के आदेश के बाद मुस्लिम वकीलों ने शराब की दुकानें बंद करने की मांग उठाई

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Muslim Lawyers Demand Kanwar Route Restrictions Liquor: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर नॉनवेज बेचने वाले दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद मुस्लिम बिरादरी ने सवाल खड़े किए थे. इस मामले को लेकर मुस्लिम तंजीम ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप था. साथ ही यह तंजीम ने यह कहा था कि अगर इस मामले में कुछ नहीं हुआ, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे. वहीं, अब मुस्लिम बिरादरी से जुड़े वकीलों ने अमरोहा में कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर शराब की दुकानें बंद रखने और डीजे की आवाज कम रखने की उठाई मांग की है. मुस्लिम बिरादरी के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं हुआ तो करेंगे उच्च न्यायालय का रुख.
अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में मंगलवार (29 जुलाई) को हाजी नासिर फारुख एडवोकेट की अगुवाई में जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम अधिवक्ता पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम ऑफिस में राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर स्थित शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाए और डीजे के इस्तेमाल भी मानक के मुताबिक हो. ताकि किसी कमजोर दिल के शख्स, हार्ड पेशेंट और छोटे बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनकी जान माल पर ना बन आए.
ज्ञापन में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन यकीनी बनाने की भी मांग की गई. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मीट की दुकानें हैं केवल उन स्थानों पर बंद कराए जाएं, जहां से कावड़ यात्रा गुजरे. जांच अकाउंट यात्रा न गुजरे वहां की मीट की दुकान बंद ना कराई जाएं.
नॉनवेज दुाकने बंद करने के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट का स्पष्टीकरण
गौरतलब है कि अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट ने इससे पहले यह स्पष्ट किया था कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक कांवड़ रूट पर स्थित केवल मांसाहारी दुकानें ही तीर्थयात्रा के दौरान बंद रहेंगी. साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया था कि शहर के दीगर हिस्सों में मांस की दुकानों को बंद करने का कोई सरकारी आदेश नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि शांति समिति की एक बैठक हुई थी और सभी हितधारकों ने इस बात पर सहमति जताई कि कांवड़ मार्ग पर स्थित मांस की दुकानें यात्रा के दौरान बंद रहेंगी.