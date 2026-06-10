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ख्वाजा साहब की दरगाह पर BJP की हाजिरी, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चढ़ाई चादर

BJP Leaders Dua at Ajmer Dargah: मई 2014 से एनडीए की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार केंद्र में अपने तीसरे टर्म के 2 साल मुकम्मल कर चुकी है. केंद्र में बीजेपी के 12 साल पूरे होने पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने अजमेर शरीफ दरगाह में चादर और फूल पेश किए. हामिद मेवाती के नेतृत्व में नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देश की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खास दुआ की.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:19 PM IST
ख्वाजा साहब की दरगाह पर BJP की हाजिरी, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चढ़ाई चादर
Image Credit: अजमेर दरगाह में चादरपोशी के लिए पहुंचे बीजेपी के पदाधिकारी

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