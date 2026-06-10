अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह में आयोजित यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विशेष आयोजनों का हिस्सा रहा. बता दें, मई 2014 में केंद्र में लगातार 10 साल से सत्ता में रही कांग्रेस को हार मिली थी, और बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों के साथ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी. इसके बाद बीजेपी ने साल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की. बीजेपी लगातार तीन टर्म से सरकार में है.