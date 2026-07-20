'हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए...' जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुस्लिम महापंचायत का एहतेजाज

उन्होंने सरकार से इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की मांग की. फिलहाल उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की कार्रवाई रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है. अब इस मांग पर सरकार की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. गौरतलब है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में 38 बिल्डिंगों के नक्शा न होने के आधार पर उसे अवैध तरीके से बनाया गया बिल्डिंग माना और उन 38 बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अभी तक यह कार्रवाई नहीं हुई है. देश भर में इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लोग इस कार्रवाई को रोकने की अपील कर रहे हैं.