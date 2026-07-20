Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए... जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुस्लिम महापंचायत का एहतेजाज

'हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए...' जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुस्लिम महापंचायत का एहतेजाज

Jauhar University News: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. आगरा में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने एहतेजाज कर कार्रवाई रोकने की मांग की. मुजाहिरीन ने कहा कि तालीमी इदारों को बचाया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:45 PM IST
'हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए...' जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुस्लिम महापंचायत का एहतेजाज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई! नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव पर मचा
Israel Palestinian Prisoners1 hr ago
2
ED Rohingya Funding Investigation2 hrs ago
3
Waqf Property Scam Allegation3 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
muslim news5:04 AM IST