'हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए...' जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुस्लिम महापंचायत का एहतेजाज

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Jauhar University News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के जरिए बनवाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी होने के बाद से मुल्क भर में इस कार्रवाई को रोकने की अपील हो रही है. इसको लेकर राजनीतिक दल के नेताओं, सामाजिक-मजहबी तंजीमों और आम नागरिक आवाज उठा रहे हैं और सरकार-प्रशासन के रवैयों की मुखालिफत कर रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार एहतेजाज किया. मुजाहिरीन ने सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया और यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग उठाई. मुस्लिम महापंचायत ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को तोड़े जाने की तैयारियों का विरोध किया.
आगरा कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के बैनर तले बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए. मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर "हमें बुलडोजर नहीं, कलम और कॉपी चाहिए" जैसे नारे लगाए. उनका कहना था कि तालीमी इदारों को बचाया जाना चाहिए और उन्हें ध्वस्त करना किसी समस्या का समाधान नहीं है. मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई द्वेषपूर्ण है. उनका कहना है कि अगर सरकार को यूनिवर्सिटी के संचालन को लेकर कोई एतराज है, तो वह इसे अपने नियंत्रण में लेकर संचालित करे, लेकिन तालीम के इस इदारे को तोड़ा न जाए.
उन्होंने सरकार से इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की मांग की. फिलहाल उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की कार्रवाई रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है. अब इस मांग पर सरकार की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. गौरतलब है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में 38 बिल्डिंगों के नक्शा न होने के आधार पर उसे अवैध तरीके से बनाया गया बिल्डिंग माना और उन 38 बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अभी तक यह कार्रवाई नहीं हुई है. देश भर में इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लोग इस कार्रवाई को रोकने की अपील कर रहे हैं.