दालमंडी में वक्फ के मुसाफिरखाने के बाद अब 6 मस्जिदों पर नजर, ध्वस्तीकरण के लिए बातचीत जारी!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ अवैध निर्माण तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि बनारस की तंग गलियों में इतिहास, कारोबार और मजहबी इमारतों तक पहुंच चुकी है. योगी सरकार के "विकास मॉडल" पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चौड़ी सड़कें बनाने की कीमत पुराने मोहल्लों, लोगों की यादों, रोजगार और आशियाने को मिटाकर चुकाई जाएगी? वाराणसी के दालमंडी इलाके में आज यानी मंगलवार (12 मई) को फिर बुलडोजर गरजा और कई नए मकानों को मलबे में बदल दिया.

वाराणसी के दालमंडी इलाके में प्रशासन का ध्वस्तीकरण अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार को 17 नए मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. इसके साथ ही अब तक कुल 106 भवन पूरी तरह तोड़े जा चुके हैं और दालमंडी का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है.

इससे पहले सोमवार को कार्रवाई के दौरान वक्फ की जमीन पर बने 4 मंजिला मुसाफिरखाने को भी ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई, लोग प्रशासन की इस कार्रवाई के सामने असहाय नजर आए. वहीं दालमंडी की 6 मस्जिदों को लेकर भी प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और मंथन जारी है. अटकलें लग रही हैं कि इन्हें भी तरक्की के नाम पर धराशाई किया जाएगा.

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PWD विभाग का कहना है कि मई महीने के आखिर तक पूरे ध्वस्तीकरण अभियान को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. इसके बाद अगस्त तक पूरे प्रोजेक्ट को फाइल टच देने का टार्गेट रखा गया है. प्रशासन ने दालमंडी इलाके में 22 और जर्जर मकानों को चिन्हित किया है, जिन पर 14 मई को फिर बुलडोजर चलाया जाएगा. लगातार हो रही इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है.