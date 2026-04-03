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Zee SalaamIndian Muslimशाहरुख़ खान को PM का सलाम; पोस्ट पर मुजाहिद को जेल फिर मिला बेल, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

शाहरुख़ खान को PM का सलाम; पोस्ट पर मुजाहिद को जेल फिर मिला बेल, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

Controversial Post on PM Modi: सोशल मीडिया पर एक शख्स को मजाक इतना भारी पड़ गया कि उसे जेल जाना पड़ा है. दरअसल, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी AI तस्वीर पोस्ट करने के मामले में एक मुस्लिम शख्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, अब पटियाला हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत दे दी हैं, और मामले में अहम टिप्पणी की है. इस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर लोकतंत्र में बोलने की आजादी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:28 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi Social Media Post Controversy: भारत में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार है. यहां की बीते जनवरी माह तक देश की कुल आबादी की 33.7 फीसदी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और इस दौरान वह घंटों समय बिताते हैं. सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से अक्सर विवाद देखने को मिलता है. इसी तरह की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. यह विवाद अब कोर्ट में पहुंच चुका है.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री से जुड़ी कथित आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत दे दी है. इस मामले में अदातल की टिप्पणी कई मायनों में अहम है. 

यह मामला प्रधानमंभी नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक पोस्ट को लेकर सामने आया था. आरोप है कि मुजाहिद जमाल शेख नाम के शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर प्रधानमंत्री की एक AI से बनाई गई तस्वीर पोस्ट की थी. इस तस्वीर में प्रधानमंत्री को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान के सामने झुककर सलाम करते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर विवाद हो खड़ा हो गया था.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देते समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर किया. अदालत ने कहा कि आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि वह पहली बार इस तरह के मामले में शामिल हुआ है. साथ ही, कोर्ट ने माना कि आरोपी के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है.

अदालत ने यह भी कहा कि इस केस से जुड़े ज्यादातर सबूत इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आरोपी ने जांच के दौरान पूरा सहयोग किया है. इसके अलावा आरोपी का मोबाइल फोन पहले ही जब्त किया जा चुका है और जिस सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी, उसे जांच अधिकारी के निर्देश पर बंद कर दिया गया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुजाहिद जमाल शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई थीं. इनमें धारा 336(4) (जालसाजी), धारा 356(2) (आपराधिक मानहानि) और धारा 353(2) (नफरत फैलाने से संबंधित प्रावधान) शामिल हैं. इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी एक्ट, 2000 की धारा 66 भी जोड़ी गई है. 

पुलिस का तर्क है कि इस तरह की पोस्ट से समाज में तनाव या विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए इस पर कार्रवाई जरूरी थी. वहीं, आरोपी मुजाहिद जमान शेख के वकील ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के जरिये लगाई गई धाराएं गलत हैं और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. फिलहाल अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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