बंगाली मुसलमान को बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मिली मौत

Assam News Today: असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार पर इन दिनों देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को टार्गेट करने के आरोप लगते रहे हैं. हिमंता सरकार के बुलडोजर एक्शन, कथित अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई, बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठ के अलावा मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर एक तरफा प्रशासनिक कार्रवाई के मामले सामने आए हैं. जिसको लेकर आमो खास से लेकर मानवाधिकार संगठन और सियासी दलों में काफी नारजगी है.

वहीं, अब असम के बारपेटा जिले के गाउस रूमारी गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग बंगाली मुस्लिम शख्स की इतवार को मौत हो गई, जिसकी अमजद अली के रूप में हुई है. मृतक अमजद अली की इतवार को एक डिटेंशन सेंटर में मौत हो गई. उन्हें बीते मई माह में बीजेपी की अगुवाई असम सरकार ने 'विदेशी और घुसपैठियों' के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान गिरफ्तार किया था. मृतक को महज आरोप के आधार पर लगभग चार महीने से डिटेंशन सेंटर में रखा गया था.

मिली जानकारी के मुताबिक, तबीयत बिगड़ने पर अमजद अली को मटिया डिटेंशन सेंटर से ग्वालपाड़ा सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. हालात, गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. गुवाहटी मेडिकल कॉलेज ने लंबे समय से जेल में बंद अमजद अली की जांच के बाद खुलासा कि वह कैंसर से पीड़ित हैं. अमजद की बिगड़ती तबियत को देखते हुए उनके परिजनों और रिश्तेदारों ने परिवार से रिहाई की गुहार लगाई है.

कैंसर के बावजूद नहीं मिली जमानत

बीमारी, मानवाधिकार का उल्लंघन और कानून को ताक पर रखकर प्रशासन ने पीड़ित अमजद को इलाज के लिए जेल से बाहर जाने देने की इजाजत नहीं और उनकी सारी अर्जिया खारिज दीं. बताया जा रहा है कि अमजद अली अपने पीछे मां, बीवी और सात बच्चों (तीन बेटे और चार बेटियां) को छोड़ गए. उनके जेल जाने और अब अमजद की मौत से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, डिटेंशन सेंटर में यह अमजद अली की मौत का मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी अप्रैल महीने में 42 साल के मोहम्मद अब्दुल मुतलिब की डिटेंशन में मौत हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, मटिया डिटेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है। यहां बंद लोगों को मूलभूत सुविधाएं और इलाज तक ठीक से नहीं मिल पा रही है. यही वजह है कि इसे लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें से कई लोगों का विदेशी और घुसपैठिया होने के आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है.

यह ताज़ा मौत उस समय हुई है जब प्रशासन ने अलग-अलग जिलों में सैकड़ों बंगाली भाषी मुसलमानों को विदेशी बताकर गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा खुले मंच से अक्सर बंगाली मुसलमानों को 'मियां मुसलमान' बोलकर विदेशी घुसपैठिये करार देते रहे हैं, जबिक बहुसंख्यक समुदाय को लेकर उनका दावा है कि वह विदेशी या घुसपैठिया नहीं हो सकते हैं.

डिटेंशन में कितने लोग हैं कैद?

बता दें, असम में डिटेंशन सेंटर मुख्य रूप से कथित घुसपैठ करने वालों को रखने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स विदेशी घोषित करते हैं. यह सेंटर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जुड़ा है, जिसमें 2019 में करीब 19 लाख लोगों को सूची से बाहर रखा गया था. हालांकि, सभी बाहर रखे गए लोगों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ वही लोग डिटेंशन सेंटर में जाते हैं, जिन्हें ट्रिब्यूनल विदेशी घोषित करता है. इसके उलट बीते कुछ माह के दौरान हुई गिरफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जो इस समय यहां कथित विदेशी के नाम पर कैद हैं.

फिलहाल मौजूदा समय में असम में सात डिटेंशन सेंटर हैं. जिनमें से छह जेलों के अंदर बनाए गए डेजिग्नेटेड सेंटर और एक बड़ा ट्रांजिट कैंप (मटिया, गोलपारा में) है. ताजा उपलब्ध आंकड़ों (2024-2025) के मुताबिक, मटिया कैंप में लगभग 270 कैदी हैं, जबकि दूसरे छह डेजिग्नेटेड सेंटर (तेजपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, कोकराझार और गोलपारा) इस समय खाली हैं.

जनवरी 2024 में मटिया कैंप में 203 कैदी थे. इसके बाद सितंबर 2024 तक 28 नए कैदियों की गिरफ्तारी हुई, जिससे संख्या बढ़कर 270 तक पहुंच गई. फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 63 कैदियों के वापस भेजने के आदेश दिये, लेकिन संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. हैरान करने वाली बात यह है कि मटिया कैंप की क्षमता 3,000 कैदियों की है, लेकिन फिलहाल यह आंशिक रूप से भरा हुआ है.

असम के डिटेंशन सेंटरों में कैदियों की संख्या समय-समय पर बदलती रही है. यह बदलाव मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और रिहाई नीतियों की वजह से हुआ है. साल 2019 के नवंबर में असम के छह डिटेंशन सेंटरों में कुल 970 से 988 कैदी थे, जिनमें से लगभग 98 फीसदी बांग्लादेशी मूल के बताए गए. मार्च 2020 तक इन सेंटरों में कैदियों की संख्या करीब 3,000 तक पहुंच गई थी, जबकि क्षमता 3,331 की थी. उस समय तेजपुर में 797, सिलचर में 479, डिब्रूगढ़ में 680, जोरहाट में 670, कोकराझार में 335 और गोलपारा में 370 कैदी बंद थे.

सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तीन साल की सीमा तय करने वाले आदेश के बाद कैदियों को रिहा किया गया और संख्या घटकर 195 रह गई. जनवरी 2023 में पहली बार कैदियों को जेलों से ट्रांसफर कर मटिया कैंप में रखा गया, तब वहां 68 लोग बंद किए गए. जनवरी 2024 में मटिया कैंप में कैदियों की संख्या 203 थी, जबकि बाकी सभी सेंटर खाली हो चुके थे. अक्टूबर 2024 में 28 नई गिरफ्तारियों के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 242 हो गई. फरवरी 2025 तक मटिया कैंप में कैदियों की संख्या बढ़कर 270 हो गई और इसी दौरान प्रत्यावासन की प्रक्रिया भी शुरू की गई.

क्या है मौत का आंकड़ा?

डिटेंशन सेंटर मौत के आंकड़े खौफनाक हैं. महज 2016 से 2022 के बीच डिटेंशन सेंटरों में 31 कैदियों की मौत बीमारियों की वजह से हुई है. जबकि शासन प्रशासन ने ऑफिशियली महज 29 मौत की ही पुष्टि की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते 2019 से 2022 के बीच कई कैदियों को 2-3 साल पूरे होने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे संख्या में बड़ी गिरावट आई. इन सेंटरों को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, भीड़भाड़, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे.

कोर्ट की निगरानी के बावजूद सुविधाओं का अभाव

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में गिरफ्तारियों को तेज करने का निर्देश दिया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार चेताया है कि लोगों को अनिश्चितकाल तक कैद रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और राज्य सरकार को डिटेंशन सेंटरों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं. कुल मिलाकर असम के डिटेंशन सेंटर लगातार न्यायिक हस्तक्षेप, एनआरसी प्रक्रिया और सरकार की नीतियों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते कुछ सालों में ट्रिब्यूनल्स और अधिकारियों के जरिये एक समुदाय के लोगों के सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया जादा है, उन्हीं में से एक अमजद अली की मौत ने फिर से सरकार सवाल खड़े कर दिए हैं.

