मुझे मत मारो साहब…और फिर नहीं बचा मुस्लिम शख्स, यूपी में मुस्लिम मॉब लिंचिंग का नया पैटर्न!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2888022
Zee SalaamIndian Muslim

मुझे मत मारो साहब…और फिर नहीं बचा मुस्लिम शख्स, यूपी में मुस्लिम मॉब लिंचिंग का नया पैटर्न!

Mob Lynching Muslims Case in UP: उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है. नतीजतन उन्हें हर जगह हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. बीते दिनों गोरखपुर में एक मु्स्लिम शख्स को चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, वहीं अब बलरामपुर में भी पूर्व प्रधान के भाई को चोरी के इल्जाम में हत्या कर दी गई.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Balrampur News Today: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार (19 अगस्त) की सुबह मुसलमानों से नफरत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां पूर्व प्रधान के छोटे भाई डब्लू उर्फ शरीफ (40) को पहले खंभे और पेड़ से बांधा गया, फिर रस्सी से गला कसा गया और बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया. यह घटना श्याम बिहारी कॉलोनी की बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों ने मृतक डब्लू पर चोरी का इल्जाम लगाया था. सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे मृतक के बड़े भाई को मनोज सिंह नाम के शख्स ने फोन कर बताया कि डब्लू चोरी करते हुए पकड़ा गया है. फोन पर ही पीछे से डब्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वह रहम की भीख मांगते हुए कह रहा था, "मुझे मत मारो साहब."

मनोज सिंह के घर के पास मिला शव

आरोपियों में से एक मनोज सिंह ने मृतक के बड़े भाई को फोन किया, जिस पर उन्होंने अपने भाई को पुलिस को सौंपने की अपील की थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे डब्लू की मौत की खबर मिली. इसकी खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों में कथित चोरी के आरोप और डब्लू की पिटाई चर्चा का विषय बनी हुई है. 

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, जब मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि डब्लू की लाश मनोज सिंह के घर के पास फर्श पर पड़ी है. उसके गले और हाथ में रस्सी के निशान साफ जाहिर हो रहे थे. शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान भी मिले हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. मृतक के बड़े भाई ने मनोज सिंह सहित कई आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

देहात कोतवाली इंचार्ज ब्रज नंद सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध में एएसपी विशाल पांडे ने भी कहा कि "पूरे मामले की सभी बिंदुओं से जांच की जा रही है, रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

गोरखपुर में भी मुस्लिम शख्स की हत्या

इससे पहले गोरखपुर में भी बड़की पार निवासी मुश्ताक अहमद (48) की कुछ लोगों ने चोरी के इल्जाम में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इसम मामले में पुलिस ने सोमवार (18 अगस्त) को दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ठठौली गांव में तीन दिन पहले सड़क किनारे मुश्ताक की लाश मिली थी, जिसे उनकी बेटी ने पहचानते हुए हत्या का आरोप लगाया था.

कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मुश्ताक को कुछ लोग बुरी तरह पीटते दिख रहे थे. वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिव चंद, आशुतोष और रोहित समेत दो अन्य को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें चोर समझकर पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई. पहले इसे सामान्य मौत मानने वाली पुलिस ने अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है. दो और संदिग्धों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें: Gorakhpur के मुश्ताक की पीट-पीटकर हत्या; दो नाबालिगों समेत 5 गिरफ्तार

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

UP Newsbalrampur newsmuslim news

Trending news

Harlakhi Assembly Election 2025
हरलाखी विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स बने राजनीति की किस्मत बदलने वाले खिलाड़ी
Rajasthan news
मीट कारोबारियों को नहीं मिल रहा लाइसेंस, राजस्थान HC ने इस विभाग से मांगा जवाब
Palestine Prisoners in Israeli Jails
इजरायली जेल में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं पर हो रहा दर्दनाक जुल्म; रिपोर्ट में खुलासा
UP News
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ AMU; सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान
UP News
UP: मुस्लिम नामों से बीजेपी को आ रही गुलामी की बू; अब मऊ-आजमगढ़ भी निशाने पर!
muslim news
ट्रेन से आ रहे शोएब की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला
Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC में UCC पर सुनवाई; जानें अदालत में क्या हुआ?
Fatehpur Maqbara News
मुसलमानों का है,फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलास
Gorakhpur
Gorakhpur के मुश्ताक की पीट-पीटकर हत्या; दो नाबालिगों समेत 5 गिरफ्तार
Bhagalpur
1989 भागलपुर दंगा: धमकियों से डरे गवाह राशिद और खलील! सभी आरोपी हुए बरी
;