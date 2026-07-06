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वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं की एंट्री पर भड़के मुस्लिम विधायक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

Madhya Pradesh Waqf Board News: मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुर्नगठन किया और इस बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है. सरकार ने वक्फ एक्ट, 1995 (2025 में संशोधित) की धारा 13 और 14 के प्रावधानों के तहत यह बोर्ड बनाया है. सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 06, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:15 PM IST
वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं की एंट्री पर भड़के मुस्लिम विधायक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी
Image Credit: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूदSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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