/वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं की एंट्री पर भड़के मुस्लिम विधायक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

राज्य चुनें
Madhya Pradesh Waqf Board News: वक्फ कानून पास होने के बाद इस एक्ट को मध्य प्रदेश अपने राज्य में लागू कर दिया है और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन के संबंध में आधिकारिक गजट में एक नोटिफिकेशन जारी की है. नवगठित बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संवर पटेल को नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है. वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोग नाखुश हैं और मोहन सरकार के फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं.
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का विरोध किया है. विधायक आरिफ मसूद ने कहा है, "वे वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है. ऐसे हालात में राज्य सरकार का बोर्ड का गठन करना और उसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाना गलत है."
कांग्रेस विधायक ने बोला जमकर हमला
आरिफ मसूद ने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में दो के बजाय तीन गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पहले यह सहमति बनी थी कि दो से ज़्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर वकीलों से सलाह ली है और वे खुद सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देगी, वहीं वे इस नियुक्ति को कानूनी आधार पर चुनौती देंगे.
मुस्लिम स्कॉलर ने जताया विरोध
सरकार के इस फैसले पर विरोध जताते हुए मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि सरकार ऐसे लोगों को बोर्ड में नियुक्त करके क्या संदेश देना चाहती है जिन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी किसी मुसलमान को महाकाल या राम मंदिर समितियों का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है. उनका कहना है कि सरकार की मंशा सांप्रदायिक है और ऐसे फैसले असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लिए जाते हैं.
हिंदू धर्मगुरु अनिलानंद महाराज ने फैसले का किया स्वागत
MP वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर हिंदू धर्मगुरु अनिलानंद महाराज का कहना है कि इस कदम से सिर्फ वे ही मुसलमान परेशान हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये की वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर 'सनातन बोर्ड' बनता है तो क्या उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, तो जवाब है, बिल्कुल जो मुसलमान सनातन धर्म को अपनाते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उसमें शामिल किया जाएगा.
वक्फ में दो हिंदू सदस्य
गौरतलब है कि मोहन सरकार ने MP वक्फ बोर्ड का पुर्नगठन किया और इस बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है. सरकार ने वक्फ एक्ट, 1995 (2025 में संशोधित) की धारा 13 और 14 के प्रावधानों के तहत यह बोर्ड बनाया है. पहली बार, 10 सदस्यों वाले वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्य मनोज मलपानी और अनिमेष भार्गव शामिल हैं. सरकार का कहना है कि नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है.
वक्फ बोर्ड क्या काम करता है?
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट, 1995 के तहत बनाया गया एक कानूनी निकाय है. भोपाल में स्थित इसका मुख्यालय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा के साथ-साथ उनसे होने वाली आय के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है. इसके कामों में राज्य में सभी रजिस्टर्ड संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, वक्फ़ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाना, विवादों की स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाए.