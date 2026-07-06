/वक्फ बोर्ड में दो हिंदुओं की एंट्री पर भड़के मुस्लिम विधायक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

Madhya Pradesh Waqf Board News: वक्फ कानून पास होने के बाद इस एक्ट को मध्य प्रदेश अपने राज्य में लागू कर दिया है और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन के संबंध में आधिकारिक गजट में एक नोटिफिकेशन जारी की है. नवगठित बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संवर पटेल को नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है. वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोग नाखुश हैं और मोहन सरकार के फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं.